به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در دیدار با مدیر و جمعی از کارکنان بهزیستی شهرستان خرمآباد به مناسبت هفته بهزیستی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از خدمات کارکنان این مجموعه، اظهار کرد: فعالیت در حوزه بهزیستی از سختترین عرصههای خدمترسانی است و کارکنان این مجموعه بهصورت مستقیم با اقشار آسیبپذیر جامعه در ارتباط هستند که این مسئولیت، تعهد، صبر و روحیهای جهادی میطلبد.
وی با بیان اینکه هر مدیر باید با برنامه، هدف و شناخت دقیق از مسائل حوزه مأموریتی خود فعالیت کند، افزود: موفقیت در حوزه بهزیستی زمانی محقق میشود که برنامهها بر پایه اطلاعات دقیق، نیازسنجی واقعی و رویکرد توانمندسازی جامعه هدف تدوین و اجرا شوند.
فرماندار خرمآباد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را مهمترین مأموریت دستگاههای متولی دانست و تصریح کرد: باید عملکرد دستگاهها بر اساس میزان اثربخشی برنامههای پیشگیرانه، توسعه اشتغال، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مناسبسازی محیط، گسترش خدمات توانبخشی و بهرهگیری از ظرفیت خیرین و مسئولیتهای اجتماعی ارزیابی شود.
درمنان با تأکید بر ضرورت مطالبهگری مدیران در راستای تأمین اعتبارات و امکانات موردنیاز، تصریح کرد: مدیران باید برای احقاق حقوق مجموعه تحت مدیریت خود، جذب منابع و ارتقای کیفیت خدمات، با جدیت پیگیری کنند و از ظرفیتهای موجود برای توسعه خدمات بهره بگیرند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: مدیر موفق، مدیری است که بتواند انگیزه، همدلی و روحیه کار تیمی را در میان کارکنان تقویت کند؛ چرا که کیفیت خدمات ارائهشده به مردم، در گرو نیروی انسانی باانگیزه و توانمند است.
فرماندار خرمآباد ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان بهزیستی، بر حمایت فرمانداری از برنامههای این مجموعه در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی، توانمندسازی جامعه هدف و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.
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