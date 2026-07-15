به گزارش خبرنگار مهر، محمد شایسته صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهم‌ترین مأموریت معاونت مشارکت‌های مردمی، جلب و جذب کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیران، معتمدان و عموم مردم برای حمایت از جامعه هدف بهزیستی است.

وی افزود: سال گذشته ۱۹۸ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی در استان جذب شد که نسبت به سال قبل ۱۴۷ درصد رشد داشته و بر اساس ارزیابی سازمان بهزیستی کشور، گلستان در این شاخص رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

معاون مشارکت‌های مردمی اداره‌کل بهزیستی گلستان این موفقیت را حاصل همراهی خیران، مؤسسات خیریه، مدیران و کارکنان بهزیستی استان دانست و گفت: این هم‌افزایی موجب شد گلستان بیشترین رشد مشارکت‌های مردمی در کشور را ثبت کند.

شایسته با اشاره به اجرای طرح ملی داوطلبان تخصصی بیان کرد: گلستان به عنوان پایلوت این طرح انتخاب شده و تاکنون ۵۰۰ داوطلب متخصص در حوزه‌هایی مانند پزشکی، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، مشاوره، مسکن و خدمات فنی برای همکاری با بهزیستی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی ادامه داد: از مهرماه سال گذشته تا پایان اسفندماه، این داوطلبان بیش از دو هزار و ۸۵۰ خدمت تخصصی رایگان به جامعه هدف ارائه کردند که ارزش ریالی آن چندین میلیارد تومان برآورد می‌شود.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی گلستان از انعقاد تفاهم‌نامه با گروه‌های جهادی استان نیز خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، خدمات رایگان دندانپزشکی، تهیه عینک و انجام آزمایش پاپ‌اسمیر در شهرستان‌های مختلف برای مددجویان بهزیستی ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به نقش مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی افزود: سال گذشته بیش از پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای رفع نیازهای جامعه هدف جذب شد.

شایسته اظهار کرد: هم‌اکنون ۵۶۹ مرکز و مؤسسه دارای مجوز تحت نظارت بهزیستی گلستان فعالیت می‌کنند که شامل ۱۷۸ مؤسسه خیریه و ۳۹۱ مرکز غیردولتی است.

وی همچنین از تدوین «زیست‌بوم مشارکت‌های مردمی گلستان» خبر داد و گفت: تاکنون ۴۹۱ ظرفیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان شناسایی شده و این کتاب همزمان با هفته جهانی معلولان رونمایی خواهد شد.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی گلستان در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در حمایت از جامعه هدف، خاطرنشان کرد: درگاه الکترونیکی مشارکت‌های مردمی بهزیستی راه‌اندازی شده و شهروندان می‌توانند کمک‌های خود را به‌صورت هدفمند و برای شهرستان مورد نظر خود از طریق این سامانه پرداخت کنند.