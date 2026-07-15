به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه فتحی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۶۲ هزار نفر دارای معلولیت در استان تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند و بخش قابل توجهی از اعتبارات این حوزه به پرداخت مستمری و کمکهزینههای حمایتی اختصاص یافته است.
وی افزود: ماهانه به ۴۶ هزار و ۲۱۱ نفر از مددجویان دارای معلولیت، مستمری پرداخت میشود که مجموع اعتبار آن حدود ۱۳۴ میلیارد تومان است. میزان این مستمری متناسب با بُعد خانوار، از دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای خانوارهای یکنفره آغاز شده و تا حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای خانوارهای پنجنفره افزایش مییابد.
فتحی با اشاره به کمکهزینه معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید گفت: در حال حاضر هشت هزار و ۱۷۶ نفر از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، بالای ۱۸ سال، فاقد شغل و درآمد، ماهانه دو میلیون تومان کمکهزینه معیشتی دریافت میکنند.
معاون توانبخشی بهزیستی گلستان همچنین از ارائه خدمات مراقبتی به افراد دارای معلولیت خبر داد و افزود: ۲۱ مرکز شبانهروزی نگهداری از معلولان، بهویژه افراد دارای معلولیت ذهنی، در سطح استان فعال هستند و خدمات تخصصی توانبخشی و مراقبتی ارائه میدهند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از خدمات مهم این حوزه، پرداخت حق پرستاری به افراد واجد شرایط است. در بخش بیماران ضایعه نخاعی، ۷۶ نفر از افراد دارای ضایعه نخاعی شدید ماهانه هشت میلیون تومان حق پرستاری دریافت میکنند که این مبلغ نسبت به سال گذشته از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
فتحی اظهار کرد: علاوه بر این، در قالب طرح حق پرستاری خانوادهمحور، چهار هزار و ۲۵۰ نفر از معلولان شدید و خیلی شدید که نیازمند مراقبت مستمر هستند، ماهانه از این خدمت بهرهمند میشوند و برای پرداخت آن حدود ۱۷ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان اعتبار در هر ماه اختصاص مییابد.
وی تأکید کرد: بهزیستی گلستان تلاش میکند با توسعه خدمات حمایتی و توانبخشی، بخشی از هزینههای زندگی و مراقبت خانوادههای دارای عضو معلول را جبران کرده و کیفیت زندگی این افراد را ارتقا دهد.
گرگان- معاون توانبخشی بهزیستی گلستان گفت: ماهانه ۱۳۴ میلیارد تومان مستمری به ۴۶ هزار و ۲۱۱ مددجوی دارای معلولیت در استان پرداخت میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه فتحی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۶۲ هزار نفر دارای معلولیت در استان تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند و بخش قابل توجهی از اعتبارات این حوزه به پرداخت مستمری و کمکهزینههای حمایتی اختصاص یافته است.
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