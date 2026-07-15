ثبت بیش از ۹ هزار تماس با اورژانس اجتماعی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته کابوسی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اورژانس اجتماعی بهزیستی گلستان بهصورت شبانهروزی و از طریق خط تلفن ۱۲۳، مراجعه حضوری و گزارشهای مردمی، خدمات تخصصی مداخله در بحران را به افراد آسیبدیده ارائه میکند.
وی افزود: مرکز اورژانس اجتماعی گرگان به دلیل برخورداری از مراکزی همچون قرنطینه، مرکز سلامت، خانه تلاش و مرکز کودکان خیابانی، بهعنوان مرکز سطح یک فعالیت میکند و ۱۲ مرکز دیگر در شهرستانهای استان نیز بهعنوان مراکز سطح سه، خدمات شبانهروزی ارائه میدهند.
سرپرست اداره پذیرش و هماهنگی گروههای هدف بهزیستی گلستان با اشاره به عملکرد یکساله اورژانس اجتماعی گفت: از هفته بهزیستی سال گذشته تا هفته بهزیستی امسال، ۹ هزار و ۶۲۱ تماس با سامانه ۱۲۳ ثبت شده و در ۶۷۰ مورد نیز تیم سیار اورژانس اجتماعی برای مداخله فوری به محل اعزام شده است.
کابوسی ادامه داد: همچنین چهار هزار و ۷۴۸ مورد خدمات تخصصی مداخله و پیگیری برای افراد آسیبدیده ارائه شده که از این تعداد، ۳۶۶ مورد مربوط به کودکآزاری، ۲۲۹ مورد همسرآزاری، ۱۱۲ مورد اختلافات خانوادگی و سایر موارد مربوط به دیگر آسیبهای اجتماعی بوده است.
وی با بیان اینکه کارشناسان اورژانس اجتماعی در بسیاری از بحرانها بهصورت تخصصی وارد عمل میشوند، اظهار کرد: مددکاران و روانشناسان این مجموعه حتی در شرایطی که ورود به برخی پروندهها دشوار است، با رعایت اصول حرفهای و حفظ محرمانگی اطلاعات، برای حمایت از افراد آسیبدیده اقدام میکنند.
سرپرست اداره پذیرش و هماهنگی گروههای هدف بهزیستی گلستان با تشریح روند پذیرش افراد در مراکز حمایتی گفت: افرادی که از سوی دستگاه قضایی، نیروی انتظامی یا بهصورت خودمعرف به بهزیستی مراجعه میکنند، ابتدا در مرکز قرنطینه پذیرش میشوند و پس از انجام بررسیهای تخصصی، در صورت امکان به خانواده بازمیگردند و در غیر این صورت، متناسب با شرایط در مراکز سلامت، خانه امن، مراکز نگهداری کودکان یا سایر مراکز تخصصی اسکان داده میشوند.
وی افزود: بهزیستی گلستان علاوه بر مراکز شبانهروزی، دارای مراکز روزانه کودکان کار و خیابان، خانه امن ویژه زنان در معرض آسیب، مراکز ویژه دختران و پسران و همچنین مراکز اقامتی درمان اعتیاد است که خدمات تخصصی متناسب با نیاز هر گروه را ارائه میکنند.
کابوسی با تأکید بر نقش آگاهی عمومی در کاهش آسیبهای اجتماعی، از رسانهها خواست خدمات اورژانس اجتماعی را بیش از گذشته به مردم معرفی کنند و گفت: بسیاری از شهروندان هنوز از خدمات خط ۱۲۳ اطلاع کافی ندارند، در حالی که این سامانه میتواند در کوتاهترین زمان ممکن به افراد در معرض خشونت، کودکآزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و سایر بحرانهای اجتماعی خدمات تخصصی ارائه دهد.
وی خاطرنشان کرد: تمام خدمات اورژانس اجتماعی با رعایت اصل محرمانگی انجام میشود و افراد میتوانند بدون نگرانی از افشای اطلاعات، مشکلات خود را از طریق سامانه ۱۲۳ یا مراجعه به مراکز اورژانس اجتماعی مطرح کنند تا در سریعترین زمان ممکن مورد حمایت قرار گیرند.
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