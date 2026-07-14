ترکیه حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیه تودی، یک دادگاه در ترکیه امروز سه‌شنبه حکم بازداشت بین‌ المللی بنیامین نتانیاهو نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی را صادر کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، این حکم موقت توسط شعبه یازدهم دادگاه عالی کیفری استانبول و در جریان محاکمه‌ای صادر شد که به موضوع رهگیری و توقیف «ناوگان صمود» که عازم غزه بود می پرداخت.

تصمیم دادگاه ترکیه ناشی از طرح یک شکایت گسترده علیه نتانیاهو و چندین مقام ارشد دیگر این رژیم اشغالگر است.

فهرست جامع اتهامات علیه این مقام رژیم صهیونیستی شامل مواردی همچون «جنایت علیه بشریت»، «نسل‌کشی»، «ایراد عمدی جراحت» و «شکنجه» است.

علاوه بر این، کیفرخواست صادره، متهمان را به «وارد کردن خسارت به اموال»، «غارت»، «ممانعت از تردد وسایل نقلیه»، «ربایش یا توقیف» و «سلب آزادی افراد» متهم می‌کند.