ترکیه خشونت کلامی و فیزیکی وزیر صهیونیست علیه فعالان صمود را محکوم کرد

به گزاشر خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: خشونت کلامی و فیزیکی یک وزیر اسرائیلی علیه فعالان ناوگان جهانی صمود که به طور غیرقانونی توسط (رژیم) اسرائیل در آب‌ های بین‌ المللی توقیف شد را محکوم می‌ کنیم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه ترکیه در این خصوص آمده است: تمام تلاش‌های لازم، به همراه سایر کشورهای مربوطه، برای آزادی فوری و ایمن شهروندان ترکیه‌ای بازداشت شده و سایر فعالان ناوگان انجام می‌شود.

در این بیانیه تصریح شده است: این وزیر (ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی صهیونیست ها) از چهره‌های کلیدی در نسل‌کشی انجام شده توسط (رژیم) اسرائیل در غزه است و بار دیگر آشکارا طرز فکر خشونت‌آمیز و وحشیانه کابینه نتانیاهو را به جهانیان نشان داده است.

تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که نظامیان رژیم صهیونیستی پس از بازداشت فعالان «ناوگان صمود»، با آنان رفتار خشونت‌آمیز و اهانت‌آمیز داشته‌اند.

از سوی دیگرتصاویری از بدرفتاری و برخورد غیرانسانی ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و نظامیان این رژیم با فعالان بازداشت شده ناوگان صمود منتشر شده که خشم جهانیان را در پی داشته است.