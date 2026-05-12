۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

فعال برزیلی در ناوگان صمود: اسرائیل من را ربود

فعال برزیلی که در چارچوب ناوگان صمود قصد داشت محاصره نوار غزه را بشکند از ربایش خود توسط نظامیان صهیونیست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تیاگو آویلا فعال برزیلی حامی فلسطین روز دوشنبه حین ورود به کشورش گفت: من زندانی نبودم بلکه اسرائیل من را ربوده بود. من به همراه سیف ابوکشک فعال اسپانیایی در معرض انواع تجاوزات حین بازداشتمان قرار گرفتیم.

وی گفت: فلسطینی ها در سلول های مجاور در معرض رفتارهای بدتری قرار داشتند. ما باید نتانیاهو و ترامپ را شکست بدهیم. آنها جنایتکاران جنگی هستند.

آویلا و ابوکشک جزو شرکت کنندگان در ناوگان جهانی صمود بودند که برای شکستن محاصره غزه به سمت این باریکه حرکت کردند اما در آب های بین المللی در معرض دزدی دریایی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

آنها به مدت ۱۰ روز در زندان رژیم صهیونیستی به اتهام کمک به دشمن! بازداشت بودند. پیشتر نیز یک مرکز حقوق بشری، رژیم صهیونیستی را به شکنجه این ۲ فعال بین المللی متهم کرده بود.

