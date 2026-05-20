۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

کره جنوبی: اسرائیل از حد و مرزها عبور کرده است

رئیس جمهور کره جنوبی به حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود و بازداشت شهروندان این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لی جائه‌ میونگ رئیس‌ جمهور کره جنوبی امروز چهارشنبه تاکید کرد، تل آویو شهروندان کره را در آب های بین المللی بازداشت کرده است. این اقدام یک تجاوز آشکار از حد و مرزها به شمار می رود.

وی در نشست کابینه تصریح کرد، بازداشت این شهروندان بر پایه قوانین بین المللی صورت نگرفته است. چگونه می توان این اقدامات را توجیه کرد؟

رئیس جمهور کره جنوبی اضافه کرد، تعدادی از کشورهای اروپایی قصد اجرای حکم بازداشت بین المللی نتانیاهو را دارند و سئول باید تصمیم خود را در این خصوص بگیرد.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی در راهزنی دریایی جدید خود ۴۳۰ تن از سرنشینان ناوگان جهانی صمود را در آب های بین المللی ربود.

