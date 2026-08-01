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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

نخست وزیر انگلیس: فاجعه انسانی در غزه غیرقابل توجیه است

نخست وزیر انگلیس: فاجعه انسانی در غزه غیرقابل توجیه است

«اندی بورنهام» نخست وزیر جدید انگلیس در سخنانی اذعان کرد که فاجعه انسانی در غزه غیرقابل توجیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «اندی بورنهام»، نخست وزیر جدید انگلیس در سخنان امروز (شنبه) خود درباره غزه اذعان کرد: حجم فاجعه انسانی در فلسطین غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه است.

نخست وزیر جدید انگلیس سپس ادامه داد که اقداماتی در رابطه با شهرک‌ های صهیونیست‌ نشین در کرانه باختری وجود دارد که در حال بررسی آن‌ها بوده و در زمان مناسب، در مورد آن‌ ها تصمیم‌ گیری و اطلاع‌ رسانی خواهد کرد.

این در حالیست که اخیرا چند کشور اروپایی تصمیم به تحریم کالاهای تولید شده در این شهرک‌ ها کرده‌اند که غیرقانونی است.

کد مطلب 6905599

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