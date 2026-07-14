ادارات دهلران طی چهارشنبه تعطیل اعلام شد؛ تعجیل ۲ ساعته در سایر شهرها

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به پیش بینی هواشناسی استان و تداوم افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما و بهمنظور مدیریت مصرف انرژی ، ساعات کاری ادارات، دستگاههای اجرایی، بانکها و شرکتهای بیمه در روز چهار شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ به شرح زیر اعلام میشود.
فعالیت تمامی ادارات دهلران، به جز دستگاههای خدماترسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی و نیروهای شیفتگردان تعطیل است.
سایر شهرستانهای استان دو ساعت تعجیل در خروج اعلام شده است.
دستگاههای خدماترسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی و نیروهای شیفتگردان از این تصمیم مستثنی بوده و فعالیت آنها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.
از عموم شهروندان، ادارات و دستگاههای اجرایی درخواست میشود با صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی، بهویژه برق و آب، در حفظ پایداری شبکههای خدماترسان همکاری کنند.
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