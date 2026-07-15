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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

انتخابات شوراها دو ماه پس از پایان جنگ برگزار خواهد شد

انتخابات شوراها دو ماه پس از پایان جنگ برگزار خواهد شد

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اعلام کرد: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، تصمیم بر این است که انتخابات شوراها دو ماه پس از پایان جنگ برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله بیاتی درباره زمان برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) تصمیم بر این است که انتخابات شوراها حداکثر دو ماه پس از پایان جنگ برگزار شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین پس از پایان جنگ و ۴۵ روز بعد از برگزاری انتخابات، شورای بعدی کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: این مصوبه (شعام) همچنان پابرجا بوده و سایر اظهارنظرها، نظرات شخصی افراد بوده و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع اتخاذ نکرده است.

کد مطلب 6888674
زهرا علیدادی

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