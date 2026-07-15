انتخابات شوراها دو ماه پس از پایان جنگ برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله بیاتی درباره زمان برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) تصمیم بر این است که انتخابات شوراها حداکثر دو ماه پس از پایان جنگ برگزار شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین پس از پایان جنگ و ۴۵ روز بعد از برگزاری انتخابات، شورای بعدی کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: این مصوبه (شعام) همچنان پابرجا بوده و سایر اظهارنظرها، نظرات شخصی افراد بوده و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع اتخاذ نکرده است.