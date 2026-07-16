به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع)، از افزایش چشمگیر آمار آثار ارسالی به بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) خبر داد و استقبال گسترده شرکت‌کنندگان از این رویداد فرهنگی-هنری را نشانه ارادت اهالی فرهنگ و هنر کشور به ساحت امام رضا(ع) دانست.

فرشید فلاح گفت: طبق آخرین آمار به‌دست آمده از سامانه‌های «شمس توس» و «شاد»، مجموع آثار ثبت شده تا این لحظه به بیش از ۱۷ هزار و 500 اثر رسیده است.

وی با اشاره به جزئیات این آمار اظهار داشت: از این میان، حدود ۱۰ هزار اثر توسط ۴۵۰۰ نفر از علاقه‌مندان و هنرمندان ارسال شده است که نشان‌دهنده تنوع و خلاقیت در موضوعات مرتبط با حضرت رضا (ع) می‌باشد.



مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) همچنین با تفکیک آمار بخش دانشگاهیان جشنواره امام رضا(ع) افزود: در بخش دانشگاهی، شاهد حضور پررنگ پژوهشگران دانشگاهی و دانشجویان هستیم؛ به‌طوری که ۷۵۰۰ اثر توسط ۲۷۰۰ نفر در این بخش به ثبت رسیده است.



وی خاطرنشان کرد: طبق آمار ثبت شده، تاکنون ۱۷ هزار اثر از سوی ۷۲۰۰ نفر در سامانه‌های مربوطه ثبت شده است که روند ثبت آثار همچنان ادامه دارد.

گفتنی است؛ بیست و دومین جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع)؛ با شعار« ایران امام رضا(ع)» در سراسر کشور در حال برگزاری است علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت شمس توس به نشانی https://www.shamstoos.ir مراجعه نمایند.