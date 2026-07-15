دیدار فرماندار قصرشیرین با معاون فرمانده عملیات مشترک عراق

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه نشست مشترک مسئولان ستاد اربعین ایران و عراق با حضور معاون فرمانده عملیات مشترک و رئیس کمیته عالی مراسم میلیونی عراق، فرماندار قصرشیرین و جمعی از مدیران دو کشور در مرز منذریه برگزار شد.

معاون فرمانده عملیات مشترک عراق در این نشست با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدماتی این کشور برای برگزاری مراسم اربعین، اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم با طرف ایرانی در حوزه‌های امنیتی، مرزی، حمل‌ونقل و خدمات‌رسانی به صورت مستمر در حال انجام است و تمامی ظرفیت‌های عراق برای تسهیل تردد زائران به کار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه کمیته‌های تخصصی در بخش‌های مختلف فعال هستند، افزود: روند ورود زائران ایرانی از گذرگاه‌های مرزی از جمله مرز منذریه با همکاری مسئولان دو کشور تسهیل خواهد شد و همچنین شرایط لازم برای ورود و فعالیت موکب‌های ایرانی نیز فراهم شده است.

رئیس کمیته عالی مراسم میلیونی عراق ادامه داد: همکاری و ارتباط مستمر میان مسئولان ایران و عراق در حوزه‌های مرزی و پشتیبانی برقرار است و با توسعه زیرساخت‌ها و خدمات در مسیرهای منتهی به عتبات عالیات، تلاش می‌شود زائران اربعین در امنیت و آرامش کامل تردد کنند.

در ادامه این نشست، فرماندار قصرشیرین با اشاره به آمادگی کامل مرز خسروی برای میزبانی از زائران اربعین، گفت: زیرساخت‌های این مرز برای تردد تا ۲ میلیون زائر آماده شده و هماهنگی‌های گسترده‌ای میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و مرزی دو کشور در حال انجام است.

محمد شفیعی با اشاره به توسعه خدمات در مرز خسروی افزود: امسال ۶ هزار مترمربع سایه‌بان جدید برای رفاه زائران احداث شده و اقدامات لازم برای تأمین برق پایدار، افزایش روشنایی، استقرار نانوایی سیار و تقویت سایر خدمات رفاهی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از افزایش تعداد موکب‌های ایرانی خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته تجهیزات ۷۳۲ موکب از مرز خسروی به عراق منتقل شد و پیش‌بینی می‌شود این تعداد در اربعین امسال به بیش از یک‌هزار موکب برسد.

فرماندار قصرشیرین در پایان با تأکید بر حفظ کرامت زائران، خواستار استمرار هماهنگی میان مرزبانی، پلیس گذرنامه و دیگر دستگاه‌های مسئول ایران و عراق برای تسهیل تردد و ارائه خدمات مطلوب در ایام اربعین حسینی شد.