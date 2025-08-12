به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کاظمی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اربعین که به ریاست اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.

وی با اشاره به استقرار ۱۷۰ دستگاه اتوبوس در خاک ایران و ۸۰ دستگاه در خاک عراق در مرز خسروی، اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، تمامی تمهیدات برای جابه‌جایی زائران از نقطه صفر مرزی تا پارکینگ‌ها و مراکز تجمع در دو سوی مرز فراهم شده است.

کاظمی با بیان اینکه هم‌اکنون ۴۰۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل شامل ۲۳۰ دستگاه اتوبوس، ون و تاکسی به‌صورت فعال خدمات‌رسانی می‌کنند، افزود: این ناوگان در چهار نقطه مستقر شده‌اند؛ در خاک ایران، پارکینگ برکت که در مسیر ۱۰ کیلومتری به‌صورت رفت‌وبرگشت فعالیت دارد و پارکینگ قصرشیرین که خدمات خود را در مسیر ۴۰ کیلومتری ارائه می‌دهد.

رئیس قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین ادامه داد: در خاک عراق نیز دو محور فعال است؛ یکی پایانه مرزی عراق با مسیر ۵ کیلومتری رفت‌وبرگشت که به‌صورت رایگان زائران را جابه‌جا می‌کند و دیگری مسیر منذریه تا ترمینال بغداد که بنا به درخواست طرف عراقی، تا ۵۰ دستگاه اتوبوس در آن فعالیت داشته‌اند.

وی با اشاره به نصب نرخ‌نامه بر روی اتوبوس‌ها برای شفاف‌سازی هزینه‌ها، گفت: تاکنون در مرز خسروی حدود ۷۰۰ هزار تردد به ثبت رسیده و ۱۳ هزار و ۵۰۰ سرویس حمل‌ونقل ارائه شده است.

کاظمی همچنین به آمار خدمات حمل‌ونقل در سایر مرزهای زیارتی کشور اشاره کرد و افزود: در مرز مهران ۴۵ هزار و ۳۳۶ سرویس، در شلمچه ۲۷ هزار و ۷۸۳ سرویس، در چذابه ۷ هزار و ۹۳۷ سرویس، در باشماق ۴۹۴ سرویس و در تمرچین نیز ۱۱۷ سرویس حمل‌ونقل برای زائران انجام شده است.

وی در پایان با تأکید بر تداوم تلاش‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل تردد زائران، خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، عملیات حمل‌ونقل مرزی در ایام اربعین با حداکثر ظرفیت در حال اجراست.