به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و چالش‌های حوزه معادن شهرستان چالوس که با حضور معاون عمرانی فرمانداری، بخشدار مرزن‌آباد، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از معدن‌داران برگزار شد، اظهار کرد: محدوده فعالیت معادن باید به‌صورت دقیق تعیین تکلیف شود و برای اجرای این موضوع نیز بازه زمانی مشخصی در نظر گرفته شود تا فعالیت‌های معدنی در چارچوب ضوابط قانونی دنبال شود.

وی با اشاره به نقش بخش معدن در توسعه شهرستان افزود: فعالیت‌های معدنی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی چالوس به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید، اشتغال و توسعه منطقه داشته باشد.

فرماندار چالوس با تأکید بر رعایت الزامات زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی، تصریح کرد: حفظ محیط زیست باید همواره در کنار بهره‌برداری از معادن مورد توجه قرار گیرد و فعالان این حوزه موظف به رعایت کامل ملاحظات زیست‌محیطی هستند.

یوسف‌پور با بیان اینکه عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی دو محور اصلی در حوزه معادن است، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادی، منافع عمومی و حقوق مردم نیز تأمین شود.

وی معدن‌داران را از ارکان مهم اقتصاد شهرستان دانست و گفت: استانداردسازی تأمین و مصرف سوخت معادن از دیگر موضوعات مهم این حوزه است که در سطح استان نیز در حال پیگیری است.

فرماندار چالوس در پایان با قدردانی از همکاری معدن‌داران و دستگاه‌های اجرایی، بر استمرار تعامل و هم‌افزایی برای رفع مشکلات این بخش تأکید کرد و افزود: استفاده مطلوب از ظرفیت‌های معدنی، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط و بخش خصوصی است.