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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۶

۲۷ هزار دانش‌آموز لرستانی در فرایند هدایت تحصیلی قرار می‌گیرند

۲۷ هزار دانش‌آموز لرستانی در فرایند هدایت تحصیلی قرار می‌گیرند

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، گفت: امسال ۲۷ هزار و ۷۸۲ دانش‌آموز لرستانی برای ورود به پایه دهم در فرایند هدایت تحصیلی قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جلسه هدایت تحصیلی آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر اهمیت هدایت تحصیلی در آینده شغلی و تحصیلی دانش‌آموزان اظهار کرد: هدایت تحصیلی نباید به پایه نهم محدود شود، بلکه این فرایند باید از پایه هفتم آغاز شود تا دانش‌آموزان با شناخت استعدادها، علایق و توانمندی‌های خود، انتخابی آگاهانه و متناسب با نیازهای جامعه داشته باشند.

وی از صدور فرم هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از ۲۵ تیرماه خبر داد و افزود: امسال ۲۷ هزار و ۷۸۲ دانش‌آموز لرستانی برای ورود به پایه دهم در فرایند هدایت تحصیلی قرار می‌گیرند و تمامی برنامه‌ریزی‌ها برای ارائه مشاوره تخصصی و انتخاب رشته آگاهانه انجام شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به استقبال دانش‌آموزان و خانواده‌ها از خدمات مشاوره‌ای، گفت: تاکنون بیش از هزار و ۷۰۰ نفر از طریق سامانه تلفنی ۱۵۷۰ از خدمات مشاوره هدایت تحصیلی بهره‌مند شده‌اند و این روند تا پایان فرایند انتخاب رشته ادامه خواهد داشت.

سهرابی همچنین از اجرای گسترده برنامه‌های آگاهی‌بخشی در مدارس خبر داد و افزود: همایش‌های هدایت تحصیلی و معرفی مشاغل با حضور دانش‌آموزان و والدین آنها در بیش از ۷۰۰ مدرسه استان برگزار شده و علاوه‌برآن، ۶۱۵ برنامه وبیناری باهدف آشنایی دانش‌آموزان با رشته‌های تحصیلی، بازار کار و آینده شغلی اجرا شده است.

وی مشارکت دانش‌آموزان در فرایندهای مشاوره‌ای را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: ۹۸ درصد دانش‌آموزان مشمول هدایت تحصیلی در آزمون‌های رغبت و توانایی شرکت کرده‌اند که این میزان مشارکت، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و علمی‌تر در انتخاب رشته را فراهم می‌کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به سیاست‌های توسعه آموزش‌های مهارتی، تصریح کرد: بر اساس برش ابلاغی وزارت آموزش‌وپرورش، سهم دانش‌آموزان استان در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش باید حداقل به ۴۲ درصد برسد و آموزش‌وپرورش لرستان با توسعه مشاوره‌های تخصصی، معرفی ظرفیت‌های آموزش‌های مهارتی و آگاه‌سازی خانواده‌ها، برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی کرده است.

سهرابی، تأکید کرد: هدایت تحصیلی زمانی موفق خواهد بود که بر پایه شناخت استعدادها، علاقه‌مندی دانش‌آموزان، نیازهای بازار کار و مشارکت خانواده‌ها انجام شود تا آینده‌ای روشن‌تر برای نسل نوجوان و جوان استان رقم بخورد.

کد مطلب 6889394

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