به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جلسه هدایت تحصیلی آموزشوپرورش لرستان با تأکید بر اهمیت هدایت تحصیلی در آینده شغلی و تحصیلی دانشآموزان اظهار کرد: هدایت تحصیلی نباید به پایه نهم محدود شود، بلکه این فرایند باید از پایه هفتم آغاز شود تا دانشآموزان با شناخت استعدادها، علایق و توانمندیهای خود، انتخابی آگاهانه و متناسب با نیازهای جامعه داشته باشند.
وی از صدور فرم هدایت تحصیلی دانشآموزان از ۲۵ تیرماه خبر داد و افزود: امسال ۲۷ هزار و ۷۸۲ دانشآموز لرستانی برای ورود به پایه دهم در فرایند هدایت تحصیلی قرار میگیرند و تمامی برنامهریزیها برای ارائه مشاوره تخصصی و انتخاب رشته آگاهانه انجام شده است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با اشاره به استقبال دانشآموزان و خانوادهها از خدمات مشاورهای، گفت: تاکنون بیش از هزار و ۷۰۰ نفر از طریق سامانه تلفنی ۱۵۷۰ از خدمات مشاوره هدایت تحصیلی بهرهمند شدهاند و این روند تا پایان فرایند انتخاب رشته ادامه خواهد داشت.
سهرابی همچنین از اجرای گسترده برنامههای آگاهیبخشی در مدارس خبر داد و افزود: همایشهای هدایت تحصیلی و معرفی مشاغل با حضور دانشآموزان و والدین آنها در بیش از ۷۰۰ مدرسه استان برگزار شده و علاوهبرآن، ۶۱۵ برنامه وبیناری باهدف آشنایی دانشآموزان با رشتههای تحصیلی، بازار کار و آینده شغلی اجرا شده است.
وی مشارکت دانشآموزان در فرایندهای مشاورهای را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: ۹۸ درصد دانشآموزان مشمول هدایت تحصیلی در آزمونهای رغبت و توانایی شرکت کردهاند که این میزان مشارکت، زمینه تصمیمگیری دقیقتر و علمیتر در انتخاب رشته را فراهم میکند.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با اشاره به سیاستهای توسعه آموزشهای مهارتی، تصریح کرد: بر اساس برش ابلاغی وزارت آموزشوپرورش، سهم دانشآموزان استان در رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش باید حداقل به ۴۲ درصد برسد و آموزشوپرورش لرستان با توسعه مشاورههای تخصصی، معرفی ظرفیتهای آموزشهای مهارتی و آگاهسازی خانوادهها، برای تحقق این هدف برنامهریزی کرده است.
سهرابی، تأکید کرد: هدایت تحصیلی زمانی موفق خواهد بود که بر پایه شناخت استعدادها، علاقهمندی دانشآموزان، نیازهای بازار کار و مشارکت خانوادهها انجام شود تا آیندهای روشنتر برای نسل نوجوان و جوان استان رقم بخورد.
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