بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه(س) در رشت برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره برپایی بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه بنت الحسین(ع) همزمان با سراسر کشور، با حضور مادران و دختران ۳ تا ۷ سال در پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب شهر رشت برگزار می‌شود.

این مراسم معنوی به نیّت تعجیل در فرج و ظهور امام زمان(عج) و با مشارکت مجمع جهانی خادمان حضرت رقیه(ع)، سپاه ناحیه مرکزی رشت و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت برپا می‌گردد.

این آیین از ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۲۸ تیرماه با اجرای تئاتر خیابانی به یاد کودکان شهید مدرسه میناب آغاز می‌شود و در ادامه، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء که مصادف با شب شهادت حضرت رقیه(س) دردانه امام حسین(ع) است برنامه‌های ویژه شب شهادت شامل تجمع شبانه مردمی، سخنرانی، مرثیه‌سرایی، اجرای سرود و دکلمه‌خوانی برگزار خواهد شد.

این سفره جهانی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و محبت اهل‌بیت(ع) و نیز همدلی با خانواده‌های معظم شهدا تدارک دیده شده و حضور عموم علاقه‌مندان در این مراسم آزاد است.