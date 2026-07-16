  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

جام جهانی تکواندو؛

تیم ملی تکواندو ایران مدال طلای رقابت های ترکیبی را کسب کرد

تیم ملی تکواندو ایران مدال طلای رقابت های ترکیبی را کسب کرد

در آخرین روز رقابت های جام جهانی تکواندو تیم ملی کشورمان در رقابت های تیمی با کسب سه پیروزی متوالی به مدال طلا دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات هشت تیم چین، ایران، مراکش، تایلند، هند، کره جنوبی، روسیه، قزاقستان در شهر «چانچئون» به مصاف هم رفتند که تیم کشورمان بعد از کسب برنز تیمی بانوان، مدال طلای بخش ترکیبی را نیز به خود اختصاص داد.

در این بخش تیم کشورمان با ترکیب محمد حسین یزدانی، امیرسینا بختیاری، هستی محمدی و یلدا ولی نژاد در مرحله نخست مراکش را در دو راند متوالی شکست داد و در ادامه با پیروزی با نتیجه مشابه برابر تایلند راهی دیدار نهایی شد.

از آن سوی جدول روسیه با برتری مقابل چین و قزاقستان به دیدار نهایی صعود کرده بود. تیم ملی کشورمان در مبارزه نهایی روسیه را در دو راند از پیش رو برداشت و مدال طلا را از آن خود کرد.

این رقابت ها در سه بخش مردان، زنان و تیمی ترکیبی برگزار شد که تیم ملی ایران در گروه مردان حذف شد، در گروه دختران به مدال برنز دست یافت و در در بخش ترکیبی(میکس) به نشان طلا دست پیدا کرد.

کد مطلب 6889528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها