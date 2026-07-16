تیم ملی تکواندو ایران مدال طلای رقابت های ترکیبی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات هشت تیم چین، ایران، مراکش، تایلند، هند، کره جنوبی، روسیه، قزاقستان در شهر «چانچئون» به مصاف هم رفتند که تیم کشورمان بعد از کسب برنز تیمی بانوان، مدال طلای بخش ترکیبی را نیز به خود اختصاص داد.

در این بخش تیم کشورمان با ترکیب محمد حسین یزدانی، امیرسینا بختیاری، هستی محمدی و یلدا ولی نژاد در مرحله نخست مراکش را در دو راند متوالی شکست داد و در ادامه با پیروزی با نتیجه مشابه برابر تایلند راهی دیدار نهایی شد.

از آن سوی جدول روسیه با برتری مقابل چین و قزاقستان به دیدار نهایی صعود کرده بود. تیم ملی کشورمان در مبارزه نهایی روسیه را در دو راند از پیش رو برداشت و مدال طلا را از آن خود کرد.

این رقابت ها در سه بخش مردان، زنان و تیمی ترکیبی برگزار شد که تیم ملی ایران در گروه مردان حذف شد، در گروه دختران به مدال برنز دست یافت و در در بخش ترکیبی(میکس) به نشان طلا دست پیدا کرد.