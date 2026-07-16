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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۵

صعود وفایی به جمع چهار بازیکن برتر لیگ قهرمانی اسنوکر

صعود وفایی به جمع چهار بازیکن برتر لیگ قهرمانی اسنوکر

حسین وفایی در جمع چهار بازیکن برتر لیگ قهرمانی ها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت ‌های لیگ قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶ از ۲ تیر تا ۲۴ تیر ۱۴۰۵ (برابر با ۲۳ ژوئن تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶) برگزار شد و حسین وفایی، ملی‌پوش ارزنده اسنوکر ایران تا مرحله نهایی این مسابقات پیش رفت.

وفایی در مرحله مقدماتی و در گروه ۱۸ ابتدا با نتیجه ۳ بر ۱ الیور سایکس از انگلیس را شکست داد، سپس با نتیجه ۳ بر صفر فلورین نوبل از اتریش را از پیش رو برداشت و در سومین دیدار نیز برابر فان ژنگ‌یی از چین به تساوی ۲ بر ۲ رسید تا به عنوان صدرنشین گروه خود راهی جدول اصلی B شود.

نماینده اسنوکر ایران در جدول اصلی نیز روند موفق خود را ادامه داد. او در نخستین مسابقه با ارائه نمایشی مقتدرانه، لوکا برسل، ستاره بلژیکی و قهرمان سابق جهان، را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد. وفایی سپس با نتیجه ۳ بر ۱ یان برنز از انگلیس را مغلوب کرد و مقابل پنک جون شو مساوی کرد تا صعود به مرحله بعدی را تجربه کند و در جمع هشت نفر برتر مسابقات قرار گیرد.

ملی‌پوش اسنوکر ایران در مرحله پایانی، در نخستین دیدار خود برابر جک جونز از ولز با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد، اما در ادامه با نمایشی مقتدرانه دیلن امری، دیگر نماینده ولز، را با نتیجه مشابه ۳ بر صفر از پیش رو برداشت. وفایی در سومین و آخرین مسابقه خود نیز برابر ژانگ آندا از چین به تساوی ۲ بر ۲ رسید.

در پایان رقابت‌های گروه پایانی، وفایی با قرار گرفتن در رتبه دوم گروه، از صعود به دیدار فینال بازماند و به این ترتیب پرونده حضور خود را با قرار گرفتن در جمع چهار بازیکن برتر لیگ قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶ به پایان رساند.

کد مطلب 6889575

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