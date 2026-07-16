صعود وفایی به جمع چهار بازیکن برتر لیگ قهرمانی اسنوکر

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت ‌های لیگ قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶ از ۲ تیر تا ۲۴ تیر ۱۴۰۵ (برابر با ۲۳ ژوئن تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶) برگزار شد و حسین وفایی، ملی‌پوش ارزنده اسنوکر ایران تا مرحله نهایی این مسابقات پیش رفت.

وفایی در مرحله مقدماتی و در گروه ۱۸ ابتدا با نتیجه ۳ بر ۱ الیور سایکس از انگلیس را شکست داد، سپس با نتیجه ۳ بر صفر فلورین نوبل از اتریش را از پیش رو برداشت و در سومین دیدار نیز برابر فان ژنگ‌یی از چین به تساوی ۲ بر ۲ رسید تا به عنوان صدرنشین گروه خود راهی جدول اصلی B شود.

نماینده اسنوکر ایران در جدول اصلی نیز روند موفق خود را ادامه داد. او در نخستین مسابقه با ارائه نمایشی مقتدرانه، لوکا برسل، ستاره بلژیکی و قهرمان سابق جهان، را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد. وفایی سپس با نتیجه ۳ بر ۱ یان برنز از انگلیس را مغلوب کرد و مقابل پنک جون شو مساوی کرد تا صعود به مرحله بعدی را تجربه کند و در جمع هشت نفر برتر مسابقات قرار گیرد.

ملی‌پوش اسنوکر ایران در مرحله پایانی، در نخستین دیدار خود برابر جک جونز از ولز با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد، اما در ادامه با نمایشی مقتدرانه دیلن امری، دیگر نماینده ولز، را با نتیجه مشابه ۳ بر صفر از پیش رو برداشت. وفایی در سومین و آخرین مسابقه خود نیز برابر ژانگ آندا از چین به تساوی ۲ بر ۲ رسید.

در پایان رقابت‌های گروه پایانی، وفایی با قرار گرفتن در رتبه دوم گروه، از صعود به دیدار فینال بازماند و به این ترتیب پرونده حضور خود را با قرار گرفتن در جمع چهار بازیکن برتر لیگ قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶ به پایان رساند.