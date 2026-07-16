به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد محمد زاده در این زمینه با اشاره به جمع آوری ۱۰۰میلیارد تومان زکات در طی سالجاری در استان افزود: ۹۵ درصد از زکات جمعآوریشده برای کمک به نیازمندان و ۵ درصد آن به اجرای طرحهای عامالمنفعه اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته در مجموع ۱۶۸ میلیارد تومان زکات در آذربایجانغربی جمعآوری شد، افزود: برنامهریزی شده تا امسال میزان زکات جمعآوریشده با رشد حداقل ۵۰ درصدی به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برسد.
محمد زاده با اشاره به عملکرد شهرستان بوکان اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۳۰ میلیارد تومان از محل مشارکت حامیان این شهرستان جمعآوری شده که بوکان از این نظر رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجانغربی تصریح کرد: تمامی مبالغ زکات جمعآوریشده در هر منطقه، به طور کامل برای رفع نیازهای محرومان، اجرای طرحهای حمایتی و کمک به خانوارهای نیازمند همان منطقه هزینه میشود و حقالزحمه فعالان این حوزه نیز از محل اعتبارات اجرایی کمیته امداد پرداخت خواهد شد.
وی زکات را یکی از ظرفیتهای مهم در محرومیت زدایی و تحقق عدالت اجتماعی دانست و گفت: امسال ۴۰۰ روستای هدف در آذربایجانغربی شناسایی شدهاند و در قالب یک برنامه پنجساله، زمینه بهرهگیری هر چه بیشتر از ظرفیت زکات برای کاهش فقر، توسعه حمایتهای اجتماعی و توانمندسازی اقشار نیازمند فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: با گسترش فعالیتهای فرهنگی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به آثار و برکات زکات و مشارکت گستردهتر خیران و مؤدیان، امیدواریم روند رو به رشد جمعآوری زکات در استان تداوم یابد و زمینه بهبود هرچه بیشتر شرایط زندگی خانوادههای نیازمند فراهم شود.
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