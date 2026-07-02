خیران ۱۰۰ میلیارد برای بازسازی مراکز بهزیستی جنوب تهران اختصاص دادند

به گزارش خبرنگار مهر، مژگان لشگری، در جمع خبرنگاران، از اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار خیران برای بازسازی مراکز بهزیستی ری خبر داد.

وی که معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی شهرستان ری است، اظهار کرد: با مشارکت خیران، نهادهای همکار و شرکای اجتماعی، مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، معیشتی، درمانی و حمایتی برای ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف بهزیستی در سال ۱۴۰۴ اجرا شده است.

لشگری افزود: مرکز مخبر با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال بازسازی شده و عملیات بازسازی اساسی مرکز معدل شیرازی نیز با اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی خیران در حال انجام است که از مهم‌ترین اقدامات زیرساختی بهزیستی شهرستان ری به شمار می‌رود.

وی با اشاره به مشارکت پالایشگاه نفت تهران در تأمین تجهیزات مورد نیاز مددجویان، تصریح کرد: تجهیزات توانبخشی و سرمایشی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال به بهزیستی شهرستان ری اهدا شده است.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی شهرستان ری ادامه داد: با همراهی خیران، هفت هزار و ۴۰۰ بسته معیشتی میان خانواده‌های تحت پوشش توزیع شده و سه میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال از محل زکات فطریه سال ۱۴۰۴ نیز به حساب مددجویان واریز شده است.

لشگری از انعقاد تفاهم‌نامه با دارالشفاء کوثر، آزمایشگاه فرهنگیان و اتاق اصناف شهرستان ری برای تسهیل خدمات درمانی و رفاهی مددجویان خبر داد و گفت: اهدای جهیزیه به ۱۴ زوج، تأمین ۱۶ سری جهیزیه با مشارکت مؤسسات خیریه و اجرای برنامه‌های حمایتی از دیگر اقدامات انجام‌شده در سال جاری است.

وی در پایان با قدردانی از مشارکت خیران و همکاری دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: تداوم این هم‌افزایی نقش مؤثری در توسعه خدمات و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف بهزیستی خواهد داشت.