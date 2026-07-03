امام جمعه مهاباد: رهبر شهید منادی وحدت در جهان اسلام بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا سلیمان رشیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهاباد با تسلیت به مردم ایران به مناسبت گرامیداشت شهادت آیت الله خامنه‌ای افزود: تحمل رنج فراق شهادت رهبر انقلاب اسلامی، هر چند برای مردم ایران بسیار سخت است اما جهان اسلام یکی از رهبران نستوه و مبارز خود را برای همیشه از دست داد.

وی اضافه کرد: رهبر شهید تمام عمر خود را در راه اسلام و وحدت و همبستگی مسلمانان جهان اختصاص داد و در این راه نیز به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

امام جمعه موقت مهاباد گفت: حضور رهبران و نمایندگان کشورهای مختلف، شخصیت های دینی و مذهبی اسلامی و غیراسلامی در آیین تشییع رهبر شهید، نشان از جایگاه والای آن شهید فاخر در جهان دارد.

وی اظهار کرد: سه روز آیین تشییع و خاکسپاری رهبر شهید نیز که با حضور اقشار مختلف مردم ایران اسلامی و کشورهای منطقه برگزار می شود خود به عاملی برای اتحاد و همبستگی بیشتر مردم منطقه تبدیل می شود.

ماموستا رشیدی افزود: در استان آذربایجان غربی نیز تمهیدات لازم برای شرکت مردم این استان در آیین تشییع رهبر شهید اندیشیده شده است و کسانی که شرایط اعزام به این آیین معنوی را دارند، نباید از رفتن و شرکت در این اجتماع میلیونی جهان اسلامی دریغ کنند.

امام جمعه موقت مهاباد در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه با اشاره به کمک و دستگیری از نیازمندان اظهار کرد: خدواند به افراد توانگر ثروت بخشیده است اما آنان باید افراد بی‌بضاعت و نیازمند را فراموش نکنند.

وی افزود: مال دنیا و ثروت افراد از طرف خداوند به او بخشیده شده است و به همین خاطر خداوند در قرآن کریم مومنان را به اقامه نماز و پرداخت زکات توصیه کرده است.