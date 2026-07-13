به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای زکات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دلفان عصر دوشنبه با هدف بررسی راهکارهای توسعه فرهنگ پرداخت زکات و تبیین آثار معنوی و اجتماعی این فریضه الهی در میان بهرهبرداران بخش کشاورزی برگزار شد.
در این نشست که با حضور حجتالاسلام طهماسبی، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه، ساروقی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلفان و دیگر اعضای شورای زکات در محل مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد، راهکارهای افزایش مشارکت کشاورزان در پرداخت زکات مورد بررسی قرار گرفت.
زکات؛ ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی
حجتالاسلام طهماسبی با اشاره به جایگاه والای زکات در تعالیم اسلام، اظهار داشت: زکات یکی از مهمترین فرائض الهی است که علاوه بر آثار معنوی و فردی، نقش مؤثری در کاهش فاصلههای طبقاتی، حمایت از اقشار نیازمند و گسترش عدالت اجتماعی ایفا میکند.
وی افزود: تحقق اهداف متعالی زکات نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههای اجرایی، فرهنگی و نهادهای مرتبط است تا این فریضه الهی بیش از گذشته در جامعه نهادینه شود.
آگاهیبخشی به کشاورزان؛ اولویت توسعه فرهنگ زکات
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در مدیریت جهاد کشاورزی دلفان، آگاهیبخشی به بهرهبرداران بخش کشاورزی را یکی از مهمترین راهکارهای توسعه فرهنگ زکات دانست و گفت: اجرای برنامههای منسجم فرهنگی، آموزشی و ترویجی و استفاده از ظرفیتهای موجود میتواند نقش مهمی در افزایش مشارکت کشاورزان در پرداخت زکات داشته باشد.
وی تأکید کرد: تبیین صحیح فلسفه و آثار زکات، زمینهساز گسترش این فرهنگ ارزشمند در جامعه کشاورزی خواهد بود.
تأکید بر همافزایی برای اجرای برنامههای فرهنگی
در پایان این نشست نیز اعضای شورای زکات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دلفان با تبادل نظر درباره برنامههای پیشرو، بر ضرورت هماهنگی و همافزایی بیشتر برای اجرای برنامههای فرهنگی و ترویجی در راستای توسعه فرهنگ زکات در میان بهرهبرداران بخش کشاورزی تأکید کردند.
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