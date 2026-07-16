به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی حسینی ظهر پنج شنبه در دومین نشست شورای مشورتی اقتصاد استان همدان با تبیین چهار رویکرد راهبردی «بیداری، امید، اقدام و کرامت» در نهضت توسعه استان، اظهار کرد: هدف از تشکیل این شورا رفع چالش‌های اقتصادی با تکیه بر قوانین جاری، تقویت بخش خصوصی، ایجاد اشتغال باکیفیت و دستیابی به رشد متوازن است.

وی با اشاره به واکاوی الگوهای موفق در استان‌های پیشرو کشور در دو دهه اخیر تصریح کرد: تحلیل‌ها نشان می‌دهد استان‌های توسعه‌یافته با انجام تغییرات ساختاری، مسیر حرکت اقتصادی خود را اصلاح کرده‌اند؛ اقتصاد همدان نیز از ظرفیت‌های سرشاری برخوردار است که با تغییر ریل‌گذاری و اصلاح ساختارها، بستر ورود به فاز جدیدی از شکوفایی و پیشرفت را دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، سرمایه‌گذاری را محرک اصلی توسعه دانست و بر ضرورت تغییر پارادایم در این حوزه تاکید کرد و افزود: برای دستیابی به تحول، باید تمرکز ویژه‌ای بر سه محور اصلی شامل «تسریع در فرآیندهای اداری»، «حذف استعلام‌های زاید» و «ارتقای سطح ریسک‌پذیری مدیران در تصمیم‌گیری‌ها» انجام شود.

حسینی با تاکید بر لزوم همکاری همه‌جانبه میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، خواستار کاهش بروکراسی اداری در تمامی مراحل صدور مجوزها از ثبت تا اجرا شد.

وی در پایان رفع مشکلات زیرساختی و حفظ نیروهای متخصص را از دیگر اولویت‌های اصلی این شورا برشمرد و از برگزاری «همایش بزرگ نهضت توسعه استان» در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این همایش با حضور مدیران ارشد و میانی، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی، گام عملیاتی مهمی برای تبیین الزامات رشد اقتصادی و رفع موانع پیش‌روی استان خواهد بود.