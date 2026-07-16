به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علمدار یزدی صبح پنجشنبه در نشست هماهنگی چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی سلامت کشورهای عضو اکو با تاکید بر اهمیت ارتقای دیپلماسی گردشگری اظهار داشت: این رویداد بین‌المللی بزرگ، فرصتی بی‌نظیر برای معرفی توانمندی‌های پزشکی، درمانی و توریستی دارالعباده به کشورهای عضو سازمان اکو است.

علمدار با اشاره به لزوم هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه‌ها افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بی‌بدیل استان در حوزه گردشگری سلامت و تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد در دستور کار قرار دارد.

معاون استاندار یزد در پایان خاطرنشان کرد: استان یزد با برخورداری از پزشکان حاذق، زیرساخت‌های درمانی پیشرفته و پیشینه فرهنگی ارزشمند، آماده میزبانی شایسته از این کنفرانس و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای است.