به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علمدار یزدی صبح پنجشنبه در نشست هماهنگی چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بینالمللی سلامت کشورهای عضو اکو با تاکید بر اهمیت ارتقای دیپلماسی گردشگری اظهار داشت: این رویداد بینالمللی بزرگ، فرصتی بینظیر برای معرفی توانمندیهای پزشکی، درمانی و توریستی دارالعباده به کشورهای عضو سازمان اکو است.
علمدار با اشاره به لزوم همافزایی همهجانبه دستگاهها افزود: استفاده حداکثری از ظرفیتهای بیبدیل استان در حوزه گردشگری سلامت و تقویت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد در دستور کار قرار دارد.
معاون استاندار یزد در پایان خاطرنشان کرد: استان یزد با برخورداری از پزشکان حاذق، زیرساختهای درمانی پیشرفته و پیشینه فرهنگی ارزشمند، آماده میزبانی شایسته از این کنفرانس و توسعه همکاریهای منطقهای است.
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