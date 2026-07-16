پلمب یک واحد صنفی عرضه آبمیوه و بستنی به دلیل تخلفات بهداشتی در رشت

نوید صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازرسی‌های دوره‌ای کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اظهار کرد: در جریان بازدید از یک واحد آبمیوه و بستنی، تعداد ۵۷۰ بطری شیر پاستوریزه یک‌لیتری و ۸۰ عدد سس توت‌فرنگی و کارامل که تاریخ مصرف آن‌ها گذشته بود، کشف و توقیف شد.

صداقت افزود: با توجه به اهمیت سلامت مصرف‌ کنندگان و لزوم رعایت ضوابط بهداشتی در نگهداری و عرضه مواد غذایی، این واحد صنفی به دلیل تخلفات بهداشتی پلمب و پرونده متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد.

مدیر گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت شهرستان رشت با تأکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی بر واحدهای صنفی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ به کارشناسان بهداشت محیط گزارش دهند.