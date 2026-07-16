محمد پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان، اظهار کرد: بهسازی و ارتقای راه‌های بین‌مزارع در سایر نقاط بخش نیز با برنامه‌ریزی و تأمین اعتبارات لازم در دستور کار قرار دارد تا خدمات‌رسانی به کشاورزان و باغداران ارتقا یابد.

بخشدار آب‌پخش افزود: این پروژه با اهداف کلانی همچون ارتقای کیفیت دسترسی به اراضی و باغات، کاهش مشکلات تردد، افزایش ایمنی عبور و مرور و همچنین تسهیل و تسریع در فرایند جابجایی محصولات کشاورزی اجرا شده است.

پارسا ابراز کرد: با توجه به دشواری‌های تردد در مسیرهای کشاورزی طی فصول بارندگی و بروز چالش‌های متعدد برای بهره‌برداران، اجرای این عملیاتِ زیرساختی نقش مؤثری در تسهیل دسترسی به مزارع و تسریع در انجام فعالیت‌های روزانه باغداران و کشاورزان ایفا خواهد کرد.