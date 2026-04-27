مشکلات زیرساختی ناشی از سیلاب برای باغداران ایوان حل شد

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات مرمت و بازسازی راههای ارتباطی و جادههای بینمزارع سایت باغبانی پلیه با موفقیت انجام و اکنون دسترسی به مزارع برای همه هموار شده است.
وی با بیان اینکه این پروژه در راستای رفع موانع پیشآمده برای کشاورزان و دامداران منطقه انجام شد، افزود: این اقدام حیاتی، مشکلات تردد باغداران را برطرف کرد و مسیرهای قطعشده ناشی از سیل را دوباره به چرخه زندگی بازگرداند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام تصریح کرد: از ابتدای سال جاری، بیش از ۲۰ کیلومتر از جادههای بینمزارع در شهرستان ایوان بهسازی شدهاند.
وی با ابراز خرسندی از بازگشایی کامل مسیرهای مسدود شده گفت: کل مسیرهای ارتباطی باز شده و تردد در آنها به جریان افتاده است که این موضوع تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینههای حملونقل و افزایش بهرهوری کشاورزان داشته است.
عزیزان از همکاری مردم و تلاشهای تیمهای اجرایی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، توسعه پایدار در مناطق روستایی استان تسریع شود.
نظر شما