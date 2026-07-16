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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

کاظمی: آموزش در سال تحصیلی آینده حضوری است؛ تقویت زیرساخت شبکه «شاد»

کاظمی: آموزش در سال تحصیلی آینده حضوری است؛ تقویت زیرساخت شبکه «شاد»

رامسر - وزیر آموزش و پرورش از توسعه زیرساخت‌های شبکه آموزشی «شاد» با افزوده شدن ۵۰۰ سرور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های آموزشی غرب مازندران با اشاره به برنامه‌های دولت برای تقویت زیرساخت‌های آموزشی، اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور، توسعه آموزش و پرورش همچنان در اولویت دولت قرار دارد و مسئولان با تمرکز بر بهبود خدمات، اقدامات لازم را دنبال می‌کنند.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور به صورت ویژه مسائل آموزش و پرورش را پیگیری می‌کند، افزود: در یکی از نشست‌های اخیر، بخشی از زمان جلسه به بررسی وضعیت شبکه «شاد» اختصاص یافت و بر همین اساس، ۱۰۰ سرور به این سامانه افزوده شده و نزدیک به ۴۰۰ سرور دیگر نیز در حال اضافه شدن است تا کیفیت و پایداری خدمات آموزشی ارتقا یابد.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه «عدالت آموزشی» و «ارتقای کیفیت آموزش» دو محور اصلی برنامه‌های این وزارتخانه است، تصریح کرد: هدف تنها توسعه فضاهای آموزشی نیست، بلکه افزایش کیفیت آموزش و تقویت فرآیندهای تربیتی نیز به طور جدی دنبال می‌شود.

کاظمی درباره نحوه آغاز سال تحصیلی جدید نیز گفت: برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش بر پایه آموزش حضوری انجام شده است، هرچند تصمیم‌گیری نهایی متناسب با شرایط کشور خواهد بود.

وی همچنین تأکید کرد: تنها مرجع اعلام نحوه فعالیت مدارس، وزارت آموزش و پرورش و دولت هستند و هرگونه اخبار یا گمانه‌زنی خارج از مجاری رسمی، مبنای تصمیم‌گیری نیست.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه امتحانات دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: امسال حدود ۵۰ روز فرصت مطالعاتی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شد؛ فرصتی که نسبت به سال‌های گذشته، فاصله بیشتری میان پایان کلاس‌ها و آغاز امتحانات ایجاد کرد.

کد مطلب 6889892

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