کشف ۲.۶ تن شکر و برنج قاچاق در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز پنجشنبه در تشریح این خبر به خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد در ایست و بازرسی در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۲ تن شکر و ۶۰۰ کیلوگرم برنج خارجی قاچاق فاقد مدارک مثبته را کشف کردند.

این مقام انتظامی بنا به نظر کارشناسان اقتصادی ارزش این محموله را ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و خودروی مربوطه نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ گزارش نموده و پیشنهادات، انتقادات و تقدیرات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.