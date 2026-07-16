کشف ۲۱ قبضه کلت جنگی در شهرستان اسکو

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مسعودی ظهر پنجشنبه در تشریح این خبر اعلام کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در زمینه نگهداری و قاچاق سلاح و مواد مخدر، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی ، محل دپو اسلحه ها را در یکی از مناطق شهرستان شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از این مکان، تعداد ۲۱ قبضه کلت جنگی، ۹۰۴ عدد انواع فشنگ جنگی (۸۰۴تیر کلت و۱۰۰تیر کلاشینکف) و مقدار نیم کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ۳ نفر متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل، هیچ‌گونه فرصتی به مخلان نظم و امنیت نخواهد داد و برخورد با قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر که سلامت جامعه و امنیت عمومی را هدف گرفته‌اند، با قاطعیت و بدون اغماض ادامه خواهد و از شهروندان نیز درخواست می شود هرگونه اطلاعات یا اخبار در خصوص فعالیت‌های مجرمانه را جهت پیگیری سریع از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.