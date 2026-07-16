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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

کشف ۲۱ قبضه کلت جنگی در شهرستان اسکو

کشف ۲۱ قبضه کلت جنگی در شهرستان اسکو

اسکو- فرمانده انتظامی شهرستان اسکو از کشف ۲۱ قبضه کلت جنگی، ۹۰۴ عدد فشنگ جنگی (کلت و کلاشینکف) و حدود نیم کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در بازرسی از یک منزل مسکونی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مسعودی ظهر پنجشنبه در تشریح این خبر اعلام کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در زمینه نگهداری و قاچاق سلاح و مواد مخدر، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی ، محل دپو اسلحه ها را در یکی از مناطق شهرستان شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از این مکان، تعداد ۲۱ قبضه کلت جنگی، ۹۰۴ عدد انواع فشنگ جنگی (۸۰۴تیر کلت و۱۰۰تیر کلاشینکف) و مقدار نیم کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ۳ نفر متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل، هیچ‌گونه فرصتی به مخلان نظم و امنیت نخواهد داد و برخورد با قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر که سلامت جامعه و امنیت عمومی را هدف گرفته‌اند، با قاطعیت و بدون اغماض ادامه خواهد و از شهروندان نیز درخواست می شود هرگونه اطلاعات یا اخبار در خصوص فعالیت‌های مجرمانه را جهت پیگیری سریع از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6889799

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