به گزارش خبرنگار مهر، حسن علیوند عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اجرای عملیات مشترک نظارتی با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از قاچاق آرد یارانهای، بازرسان مدیریت جهاد کشاورزی با همکاری اداره غله و سازمان تعزیرات حکومتی و بر اساس گزارشهای مردمی، دو واحد نانوایی آزادپز متخلف را شناسایی کردند.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد این واحدها برخلاف ضوابط توزیع آرد، اقدام به نگهداری و استفاده غیرمجاز از سهمیه آرد یارانهای دولتی کرده بودند که در جریان این بازرسی، در مجموع ۴.۵ تن آرد یارانهای کشف و ضبط شد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بناب با بیان اینکه آردهای مکشوفه پس از تنظیم صورتجلسه به شبکه رسمی توزیع بازگردانده میشود، تصریح کرد: برای هر دو واحد صنفی پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی و صدور حکم قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
علیوند با تأکید بر تداوم بازرسیها و تشدید نظارت بر چرخه توزیع آرد و نان، از شهروندان خواست هرگونه تخلف در این حوزه را به دستگاههای نظارتی گزارش دهند.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه استفاده غیرمجاز از سهمیههای یارانهای که موجب اخلال در نظام توزیع آرد و نان شود، خط قرمز دستگاههای نظارتی است و با متخلفان بدون هیچگونه اغماض، برخورد قانونی خواهد شد.
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