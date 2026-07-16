به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ مدیر آژانس بین‌المللی انرژی در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان CNN گفت: اقتصاد جهانی هنوز از محدوده خطر خارج نشده است، زیرا ذخایر نفت کاهش یافته‌اند.

بر اساس این گزارش، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی ضمن اشاره به این موضوع تأکید کرد: ذخایر جهانی نفت خام در حال کاهش است و این موضوع یکی از مهم‌ترین عوامل حفاظتی بازار انرژی را تضعیف می‌کند.

این خبر در حالی است که داده‌های شرکت ردیابی کشتی «کپلر» نشان می دهد که با ازسرگیری حملات بین آمریکا و ایران، کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان بسیار محدود است.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی این شرکت، دیروز چهارشنبه ۱۳ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند و فقط یک کشتی از مسیر جنوبی نزدیک ساحل عمان استفاده کرد.

همچنین داده های ردیابی کشتی‌ها توسط شرکت «کپلر» نشان می دهد که روز سه شنبه هم ۹ کشتی از میان ۱۱ کشتی از مسیر تعیین شده توسط ایران در تنگه هرمز عبور کردند.

تجاوزات آمریکا علیه ایران در منطقه خلیج فارس باعث اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز شده و این مسئله افزایش قیمت نفت و مشتقات آن را در مناطق مختلف جهان در پی داشته است.