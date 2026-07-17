به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فاتح بیرول پنجشنبه در نشستی که توسط اندیشکده شورای روابط خارجی در واشنگتن برگزار شد، گفت: امنیت نفت همچنان یک مساله حیاتی است. اگر اوضاع طی چند هفته آینده بهبود پیدا نکند، ما باید نگران باشیم. من هم نگران هستم.
بیرول افزود که علیرغم افزایش شدید قیمت انرژی، عوامل متعددی این افزایش را تعدیل کردهاند. این موارد شامل ذخایر چین که قبل از جنگ بیش از ۱ میلیارد بشکه نفت بود، صرفهجویی در مصرف نفت از طریق افزایش استفاده از وسایل نقلیه برقی و حمل و نقل عمومی و آزادسازی تا ۴۰۰ میلیون بشکه نفت با هماهنگی آژانس بینالمللی انرژی میشود.
وی با بیان اینکه جنگ علیه ایران بدترین اختلال انرژی در تاریخ است، تصریح کرد که این اصلاحات و تعدیلات «نمیتوانند برای همیشه دوام بیاورند.»
بیرول در عین حال با اشاره به افزایش تولید نفت توسط آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز جهان است، تاکید کرد: افزایش تولید آمریکا بسیار خوب است. آمریکا یک میلیون، ۲ میلیون بشکه افزایش تولید نفت خام داشته است، اما نمیتواند ۱۰ میلیون بشکه در روز افزایش تولید نفت خام داشته باشد.
مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی اظهار کرد که بحران عرضه نفت و گاز به اقتصادهای سراسر جهان آسیب رسانده است، اما به شکلی نامتقارن.
بیرول گفت که «عمدتا آسیا» بیشترین آسیب را از این وضعیت دیده است زیرا «۸۰ تا ۹۰ درصد از این انرژی را از تنگه هرمز دریافت میکرد.»
وی افزود که ژاپن و کره جنوبی آسیب دیدهاند، اما کشورهای در حال توسعه از جمله پاکستان، بنگلادش و هند بیشترین آسیب را دیدهاند.
بیرول همچنین به خطرات بالقوه برای سلامتی مردم کشورهای در حال توسعه، به ویژه زنان، اشاره کرد که به سوختهای جایگزین پخت و پز از جمله کود و چوب با انتشار گازهای خطرناکتر روی آوردهاند، زیرا فرآوردههای نفتی مقرون به صرفه نیستند.
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