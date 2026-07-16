دستگیری قاتل فراری در عملیات ویژه پلیس زرندیه طی کمتر از ۴۸ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید محمدی‌زاد اظهار کرد: در پی اعلام مرکز پیام ۱۱۰ مبنی بر کشف جسد در حوزه استحفاظی شهرستان زرندیه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی زرندیه قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با حضور در صحنه و انجام بررسی‌های میدانی و اقدامات فنی، هویت مقتول را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه گفت: در ادامه تحقیقات تخصصی مشخص شد که این زن ۶۹ ساله در تهران به قتل رسیده و عامل جنایت، جسد وی را به بیابان‌های شهرستان زرندیه منتقل و در آنجا رها کرده است.

وی تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی پلیس با بهره‌گیری از سرنخ‌های دیجیتال و اقدامات پلیسی، هویت قاتل ۴۷ ساله را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، وی را در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر کردند.

سرهنگ محمدی‌زاد با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب جرم اعتراف کرده است، افزود: قاتل پس از تشکیل پرونده مقدماتی و تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

وی تاکید کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و مجرمان بدانند که با اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی، هیچ جنایتکاری نمی‌تواند از چنگال قانون بگریزد.