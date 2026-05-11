عاملان قتل جوان ۲۳ ساله اراکی در کمتر از ۴ ساعت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان اظهار کرد: نیمه شب گذشته و در پی وقوع یک فقره درگیری بین چند جوان در یکی از محله‌های شهر اراک، منجر به قتل جوانی ۲۳ ساله شد.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۶ با انجام اقدامات گسترده فنی، اطلاعاتی و میدانی، موفق شدند در کمتر از ۴ ساعت دو عامل اصلی این جنایت را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک گفت: متهمان پس از ارتکاب جرم قصد فرار داشتند که با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات تکمیلی درباره علل و انگیزه وقوع درگیری و جزئیات پرونده همچنان از متهمان ادامه دارد، تأکید کرد: پلیس با هرگونه رفتار خشونت‌آمیز و اقدام مجرمانه، به‌صورت قاطع و بدون اغماض برابر قانون برخورد خواهد کرد.