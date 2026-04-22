۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۴۴

قتل جوان ۱۸ ساله در نزاع خیابانی ساوه؛ دستگیری‌ قاتل کمتر از ۴۸ ساعت

ساوه- مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل جوان ۱۸ ساله و دستگیری قاتل در کمتر از ۴۸ ساعت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس، در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری در یکی از محله های شهرستان ساوه بلافاصله مأموران انتظامی این شهرستان برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

با حضور مأموران پلیس و بررسی صحنه مشخص شد تعدادی جوان به دلیل اختلافات شخصی با یکدیگر درگیر که یکی از آنها مجروح و بلافاصله به بیمارستان منتقل و علی رغم تلاش پزشکان جان خود را از دست می دهد.

با تلاش هوشمندانه و هدایت میدانی مأموران کلانتری ۱۲ و پلیس آگاهی شهرستان ساوه قاتل فراری که جوانی ۱۷ ساله بود در کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع قتل شناسایی و دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت تکمیل تحقیقات به مرجع قضائی معرفی شد.

پلیس به والدین توصیه می‌کند بر رفتار جوانان و نوجوانان خود نسبت به کنترل هیجانات آنها در این سنین نظارت کنند و شهروندان نیز آستانه صبر و تحمل خود را بالا برده تا دیگر شاهد وقوع اینگونه موارد ناگوار نباشیم.

