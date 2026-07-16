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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۰

ماجرای ستون دود سیاه در بهبهان چه بود؟

ماجرای ستون دود سیاه در بهبهان چه بود؟

بهبهان - فرماندار بهبهان گفت: ستون دود سیاه مشاهده‌شده در اطراف این شهرستان ناشی از سوزاندن لاستیک و زباله است و هیچ‌گونه مورد امنیتی، نظامی یا اصابتی در این منطقه رخ نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زهره‌الزهرا روحی‌پور روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با رد شایعات منتشرشده درباره منشا ستون دود سیاه در اطراف بهبهان اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این دود ناشی از سوزاندن لاستیک و زباله بوده و هیچ ارتباطی با حوادث امنیتی یا نظامی ندارد.

وی افزود: هیچ‌گونه اصابت، انفجار یا حادثه امنیتی در محدوده شهرستان بهبهان رخ نداده و اخبار منتشرشده در این زمینه صحت ندارد.

فرماندار بهبهان در پایان از شهروندان خواست اخبار مربوط به این‌گونه موضوعات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات و اخبار تاییدنشده در فضای مجازی توجه نکنند.

کد مطلب 6890015

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