ماجرای ستون دود سیاه در بهبهان چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، زهره‌الزهرا روحی‌پور روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با رد شایعات منتشرشده درباره منشا ستون دود سیاه در اطراف بهبهان اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این دود ناشی از سوزاندن لاستیک و زباله بوده و هیچ ارتباطی با حوادث امنیتی یا نظامی ندارد.

وی افزود: هیچ‌گونه اصابت، انفجار یا حادثه امنیتی در محدوده شهرستان بهبهان رخ نداده و اخبار منتشرشده در این زمینه صحت ندارد.

فرماندار بهبهان در پایان از شهروندان خواست اخبار مربوط به این‌گونه موضوعات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات و اخبار تاییدنشده در فضای مجازی توجه نکنند.