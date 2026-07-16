سنتکام: دور جدیدی از حملات به ایران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که دور تازه‌ای از حملات هوایی علیه اهدافی در ایران را آغاز کرده‌ است.

بنا به اعلام سنتکام، این حملات برای پنجمین شب متوالی ادامه دارد.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا مدعی شد که این حملات با هدف افزایش تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران انجام می‌شود.

سخنگوی سنتکام در گفتگو با الجزیره مدعی شد که ارتش آمریکا حملاتی را برای کاهش توانایی ایران در هدف قرار دادن کشتی‌ها انجام می‌دهد.

وی همچنین مدعی شد که این حملات، محل‌های پرتاب موشک‌ها و پهپادهایی را هدف قرار داده است که برای حمله به کشتی‌های تجاری مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

سخنگوی سنتکام در ادامه افزود: سامانه‌های شناسایی و رادارها را در جزیره تنب بزرگ و اطراف بندرعباس هدف قرار دادیم.

وی مدعی شد که سنتکام در پاکسازی مین‌هایی که سپاه پاسداران در تنگه هرمز کار گذاشته بود، پیشرفت کرده‌ است

سخنگوی سنتکام در ادامه ادعاهای خود افزود: حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس هیچ تأثیر عملیاتی بر نیروهای ما نداشته است.

وی مدعی شد که ایران به‌صورت تصادفی همسایگان خود را هدف قرار می‌دهد و جان غیرنظامیان بی‌گناه را به خطر می‌اندازد.

سخنوی سنتکام افزود: برای اجرای هر مأموریتی آماده هستیم و در حال حاضر ۵۰ هزار نیروی نظامی در خاورمیانه مستقر داریم.

