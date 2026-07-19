به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال به منظور آرام کردن فضای ملتهب کشورش که به دلیل تبعات تجاوز غیرقانونی و پرهزینه وی به خاک ایران و سپس ناامن کردن تنگه راهبردی هرمز رخ داد، ادعا کرد: جمهوری‌خواهان باید ایران را به لایحه تحریم‌های روسیه اضافه کنند.

رئیس جمهور آمریکا سپس ادعا کرد: این همان کاری بود که لیندسی می‌خواست انجام دهد و قرار بود محقق شود. مهم!!!

گفتنی است که ترامپ در آستانه انتخابات کنگره با مشکلات زیادی در کشورش مواجه شده است و از این رو می کوشد تا با بیان الفاظی حمایت های از دست رفته اش در میان هم حزبی های خود را حفظ کند.