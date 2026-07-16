سنتکام از پایان موج اخیر تجاوز به ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور موج تازه‌ای از حملات علیه اهدافی در ایران را به پایان رساندند.

سنتکام مدعی شد در این حملات، مراکز فرماندهی، سامانه‌های دفاع هوایی، توان موشکی و پهپادی و همچنین تأسیسات نظارت ساحلی ایران هدف قرار گرفته‌اند.

بر اساس ادعای فرماندهی مرکزی آمریکا، هدف از این حملات «تضعیف بیشتر توان ایران برای تهدید دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز» بوده است.

سنتکام همچنین مدعی شد که از مهمات دقیق برای حمله به اهدافی در چندین نقطه، از جمله شهر بندرعباس، استفاده شده است.