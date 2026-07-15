به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: پس از فعل و انفعالات اخیر و تجاوزات ارتش تروریستی آمریکا به خاک کشورمان در راستای جامه عمل پوشاندن به اظهارات وقیحانه رئیسجمهورشان مبنی بر اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، رزمندگان ایرانی، درسی فراموش ناشدنی به متجاوزین دادند و ضربات سختی بر پیکره آنها وارد آوردند تا نشان دهند تنگه هرمز شاهرگ حیاتی و میراث موروثی این مرزوبوم است؛ دشمن متجاوز و بدسیرت باید بداند که هرگونه اندیشه باطل برای دستاندازی به این حریم مقدس، با سد پولادین غیرت و اقتدار فرزندان این ملت پاسخ داده خواهد شد و آبهای نیلگون خلیج فارس، گورستان متجاوزان خواهد شد. دوشنبه شب، برای سومین شب پیاپی، آسمان جنوب ایران و پایگاههای آمریکایی در حاشیه خلیج فارس صحنه رد و بدل شدن آتش شد. فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام رسما اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ حملات علیه ایران را برای سومین شب متوالی از سر گرفته است؛ در پاسخ، نیروی دریایی سپاه پاسداران موج دوم عملیاتی با رمز نصر ۲ را علیه پایگاههای آمریکایی در بحرین کلید زد. همزمان، صدای انفجار در بندرعباس، قشم، کیش، بوشهر، جم و کنگان به گوش رسید و دستکم چهار نفر در امیدیه خوزستان مجروح شدند.
شروع تجاوز از ناحیه دشمن
ساعت حدود ۲:۱۰ بامداد سهشنبه، نخستین گزارشها از حمله به نقاطی از شهرستان امیدیه در استان خوزستان مخابره شد. به گفته معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، این حمله دستکم چهار مجروح بر جای گذاشت و عملیات امدادی همزمان با انتشار خبر آغاز شده بود. کمی بعد، صدای چند انفجار از غرب بندرعباس شنیده شد که ماهیت دقیق آن در ساعات اولیه مشخص نبود. به موازات آن، منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم و کیش نیز خبر دادند؛ در جزیره کیش، بر اساس اعلام سازمان منطقه آزاد کیش، محدوده بندرگاه هدف قرار گرفت اما این حمله آسیب جانی نداشت.
شایعاتی مبنی بر آسیب دیدن تاسیسات آب و برق کیش نیز در فضای مجازی منتشر شد که مقامات محلی صراحتا آن را تکذیب و اعلام کردند خدمات این دو بخش بدون اختلال ادامه دارد. در استان بوشهر نیز، ساعت ۳:۱۰ بامداد، صدای چند انفجار در شهر بوشهر و همچنین در شهرستانهای جم و کنگان شنیده شد که منابع رسمی درباره آن اظهارنظر نکردهاند. در دریا نیز اوضاع آرام نبود؛ سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه دریایی دیگر در ۴۰ مایلی شمالشرق شهر قلهات در سواحل عمان خبر داد. امارات متحده عربی نیز مدعی شد دو نفتکش این کشور در گذرگاه جنوبی تنگه هرمز، در آبهای عمانی، هدف حمله موشکی قرار گرفتهاند؛ ادعایی که بر اساس آن یک نفر از خدمه کشته و هشت نفر دیگر از جمله چهار نفر به شدت مجروح شدند و آتشسوزی در هر دو شناور رخ داد که بعدا مهار شد.
گرانفروشی ترامپ!
در نخستین واکنشها به این دور از رویدادها، وزیر امور خارجه با لحنی کنایهآمیز به اظهارات پیشین رئیسجمهور آمریکا درباره تامین هزینه عبور امن کشتیها از تنگه هرمز واکنش نشان داد. او با تایید ظاهری این حرف، تاکید کرد ایران همواره امنیت تنگه هرمز را تامین کرده و همچنان چنین خواهد کرد، اما رقم ۲۰ درصدی که پیشتر از سوی ترامپ مطرح شده بود را بسیار بالا توصیف کرد و وعده داد ایران در تعیین هزینه، منصفتر عمل خواهد کرد. بر اساس گزارشها در خلال سومین شب از دور جدید جنگ تحمیلی سوم، یک فروند پهپاد آمریکایی از نوع امکیو ۱ در تنگه هرمز توسط سامانههای پدافند هوافضای سپاه، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، رهگیری و منهدم شد. در همان دقایق ابتدایی بامداد سهشنبه بود که فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیهای کوتاه اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ، برای سومین شب پیاپی حملاتی علیه ایران آغاز شده است.
همکاری با دشمن متجاوز، ممنوع!
روابط عمومی سپاه پاسداران بامداد سهشنبه در اطلاعیهای اعلام کرد نیروهای آمریکایی تلاش کردند با تحریک شناورهای تجاری، آنها را از مسیری غیرقانونی در تنگه هرمز عبور دهند. بر اساس این اطلاعیه، دو فروند سوپرنفتکش با خاموش کردن سامانههای ناوبری و نادیده گرفتن اخطارهای مکرر مرکز کنترل امنیت تنگه هرمز، مسیر مینگذاری شده را برای عبور انتخاب کردند و در نتیجه مورد اصابت قرار گرفته و از کار افتادند. سپاه در این اطلاعیه هشدار داد همکاری با دشمن متجاوز، جز خسارت و تاخیر در بازگشایی تنگه هرمز نتیجهای ندارد.
ساعاتی پس از اطلاعیه مذکور، سپاه اطلاعیه دیگری صادر و در آن اعلام کرد که در واکنش به حمله هوایی ارتش آمریکا به ایستگاههای ساحلی و مراکز نظامی در جنوب کشور، موج دوم عملیات نصر ۲ را آغاز کرده است. بر پایه این اطلاعیه، اهداف این موج شامل چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، یک مرکز ارتباطات ماهوارهای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در پایگاه الجفیر بحرین بوده که با موشک و پهپاد هدف قرار گرفتهاند. سپاه در پایان این اطلاعیه تاکید کرد: عملیات مقابلهبهمثل همچنان ادامه دارد. گزارشهای غیررسمی همچنین از اصابت یک موشک به منطقه الجفیر، محل استقرار ناوگان پنجم آمریکا، حکایت داشتند که دقایقی بعد با فعال شدن آژیرهای هشدار در بحرین همراه شد.
ناوگان پنجم آمریکاییها، سیبل مورد علاقه سپاه
در دیگر اطلاعیه، سپاه پاسداران اعلام کرد در مرحله دوم از موج دوم عملیات نصر ۲، نیروهای دریایی و هوافضای این نهاد با حمله موشکی و پهپادی به ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، مخازن سوخت این ناوگان را هدف قرار دادهاند. بر پایه این اطلاعیه، یک رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی ناوگان پنجم و یک سامانه راداری اخطار اولیه از نوع C-RAM نیز مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شدند. در همین اطلاعیه آمده که مرکز کنترل و مانیتورینگ قایقهای بدون سرنشین هدایتپذیر نیز بهطور کامل از کار افتاده است. سپاه در پایان بار دیگر تاکید کرد عملیات مقابلهبهمثل همچنان در جریان است.
بامداد سهشنبه به صبحگاه رسیده بود که سپاه پاسداران اعلام کرد در مرحله سوم از موج دوم عملیات نصر ۲، تاسیسات مهم و محل استقرار نیروهای آمریکایی در یکی از پایگاههای هوایی اردن را که از آن برای حمله به ایران استفاده شده بود، با موشکهای بالستیک هدف قرار داده است. در بخشی از این اطلاعیه، مطرح شده که در نخستین روز این دور از حملات، نیروهای آمریکایی با استفاده از همین پایگاهها موجب شهادت ۱۸۶ دانشآموز و معلمان در میناب شدهاند.سپاه در ادامه اطلاعیه، ضمن نفی هرگونه دشمنی با مردم اردن، از آنها خواست خواستار برچیده شدن پایگاههای آمریکایی از خاک این کشور شوند و این اقدام را کمکی به وضعیت مردم فلسطین و بازگشت امنیت به منطقه توصیف کرد. نبرد بامداد ۲۳ تیر نشان داد که معادلات قدرت در خلیج فارس به شکل اساسی تغییر کرده است. جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد که هر تجاوزی به خاکش با پاسخی سنگین، دقیق و چندمرحلهای در پایگاههای آمریکایی منطقه مواجه خواهد شد.
مقابلهبهمثل ایران در برابر متجاوزین آمریکایی، فراتر از یک پاسخ نظامی، بازتعریف جدی پارادایمهای امنیتی در منطقه است؛ ایران با این اقدام، معادلات بازدارندگی را به نفع خود تغییر و نشان داد که قواعد بازی در خلیج فارس دیگر تابع مقررههای استعمارساخته نیست. آنچه طی چند شب اخیر رخ داد گواهی بر فروپاشی محاسبات غلط دشمن بود. جمهوری اسلامی ایران با نمایش توانمندی عملیاتی خود، نشان داد که هرگونه اقدام خصمانه، هزینهای فراتر از تصور را برای متجاوز در قلب پایگاههای منطقهای به همراه خواهد داشت.
نظر شما