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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۸

جایزه مقاومت عراق برای ترور ترامپ

جایزه مقاومت عراق برای ترور ترامپ

مقاومت اسلامی عراق از تعیین جایزه برای قتل رئیس‌جمهور آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: برای کسی که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور تروریست آمریکا را به قتل برساند، مبلغ ۱۰ میلیون دلار جایزه مالی تعیین کرده است.

مقاومت اسلامی عراق تاکید کرد که این مبلغ از طریق کمک‌های حامیان مقاومت جمع‌آوری شده است.

کد مطلب 6890122

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