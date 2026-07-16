جایزه مقاومت عراق برای ترور ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: برای کسی که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور تروریست آمریکا را به قتل برساند، مبلغ ۱۰ میلیون دلار جایزه مالی تعیین کرده است.



مقاومت اسلامی عراق تاکید کرد که این مبلغ از طریق کمک‌های حامیان مقاومت جمع‌آوری شده است.