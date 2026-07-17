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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۲

همدلی و پرچم گردانی مردم شیروان

همدلی و پرچم گردانی مردم شیروان

شیروان- همزمان با صدوسی‌وهشتمین شب از تجمعات شبانه، مردم شیروان با حضور حماسی و پرچم گردانی همچنان در میدان هستند.

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کد مطلب 6890062

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