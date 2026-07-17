https://mehrnews.com/x3czGx ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۲ کد مطلب 6890062 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۲ همدلی و پرچم گردانی مردم شیروان شیروان- همزمان با صدوسیوهشتمین شب از تجمعات شبانه، مردم شیروان با حضور حماسی و پرچم گردانی همچنان در میدان هستند. دریافت 12 MB کد مطلب 6890062 کپی شد مطالب مرتبط حضور مردم شیروان در میدان به صدوسیوهفتمین شب رسید عزاداری شبانه مردم شیروان در سوگ رهبر شهید ویژگیهای امام شهید از زبان مردم شیروان تداوم قدمهای مردم شیروان در میدان ایستادگی برچسبها شیروان تجمع مردمی آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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