به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب مهدیان اظهار کرد: مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی نوجوانان کشور که به میزبانی استان همدان برگزار شد، با افتخارآفرینی ورزشکار استان چهارمحال و بختیاری همراه بود.

وی هدف از اعزام ورزشکاران به این مسابقات را ارتقای سطح فنی، کسب تجربه در میادین ملی و شناسایی استعدادهای برتر برای آینده کشتی پهلوانی استان عنوان کرد.

رئیس هیأت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی چهارمحال و بختیاری افزود: در این دوره از مسابقات که با حضور ۲۵۱ کشتی‌گیر از ۲۸ استان کشور برگزار شد، «امیرحسین کیانی»، نماینده شایسته استان، موفق شد در وزن ۶۰-۵۰ کیلوگرم با غلبه بر حریفان خود، جایگاه سوم این رقابت‌ها را از آن خود کند و مدال برنز را به گردن بیاویزد.

مهدیان بیان داشت: هدایت این کشتی‌گیر نوجوان در این رقابت‌ها بر عهده نادر طاهری، دبیر هیأت استان و یدالله برات‌پور بوده است