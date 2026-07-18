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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۰

واکنش ترامپ به کشته شدن نظامیان آمریکا در اردن

واکنش ترامپ به کشته شدن نظامیان آمریکا در اردن

کشته شدن ۲ نظامی آمریکا در پایگاه نظامیان این کشور در اردن، خشم ترامپ را به دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به کشته شدن دو نظامی آمریکایی در اردن، این حادثه را «بسیار غم‌انگیز» دانست.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) دیروز کشته شدن دو نظامی آمریکایی در حملات ایران به پایگاه نظامیان این کشور در اردن را تأیید کرد.

ترامپ گفت: دیدن وقوع چنین اتفاقی برای ما دردناک است؛ این حادثه بسیار غم‌انگیز است.

از سوی دیگر، ترامپ در گفت وگو با شبکه نیوز نیشن آمریکا به ادعاهایش علیه برنامه هسته ای ایران ادامه داد و مدعی شد: وظیفه ما در قبال کشورمان این است که اجازه ندهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

در حالی که آمریکا یادداشت تفاهم اسلام آباد را با آغاز حملات دوباره به ایران نقض کرده است، مدعی شد: دیگر برایم اهمیتی ندارد که ایران تمایلی به پایبندی به تفاهم‌نامه داشته باشد یا نه.

«پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا نیز به کشته شدن نظامیان تحت فرماندهی اش واکنش نشان داد و در صفحه شخصی اش در ایکس در پاسخ به بیانیه سنتکام که کشته شدن نظامیان آمریکایی در پایگاه نظامیان آمریکایی در اردن را تأیید کرده بود، نوشت: سفر به سلامت، ای قهرمانان، جان فشانی آنان، تنها عزم ما را [در این جنگ] جزم تر می‌کند.

کد مطلب 6892076

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    نظرات

    • ادم IR ۰۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      4 1
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      پس چطوره که عربستان داشته باشه.اون هم بن سلمان وحشی که اگه سلاح هسته ای درست کنه همه راتهدیدمیکنه ولی مانداشته باشیم مابایدرودترازعربستان سلاح هسته ای بسازیم وازاون قویتربشیم چون اگه عربستان قوی شد دمارازروزگارهمه درمیاره.
    • زن ایرانی IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      9 2
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      تا الان کشتی طعم کشته شدن رو هم بچش عوضی. احسنت بر دلاور مردان ارتش و سپاه جمهوری اسلامی ایران
    • IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      4 2
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      هر کی خربزه می خوره پای لرزشم میشینه... اهریمن صفت. شاخصه های اهریمن را در خودت جمع کردی و ویژگی وهم اینست که هرچه جلوتر میروی بیشتر دوست داری پیدا کنی به همین خاطر غرق میشوی و تو در جمع صفات اهریمنی داری کامل میشی و به همین دلیل مرگت نزدیک است.
    • ناشناس IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      1 0
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      عربستان از نظر آمریکا این است که تا پول داری رفیقتم عاشق بند کیقتم یه روزی یه وقتی یه ساعتی آمریکا کاری که با عراق کرد با عربستان هم می کنه یعنی ذات آمریکای اینه بعد خود آمریکا حسابشون را میرسه هنوز دیر نشده است

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