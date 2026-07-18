به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و فرانسه در دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد یکشنبه ۲۸ تیر و از ساعت ۰۰:۳۰ به وقت تهران با قضاوت خسوس والنزوئلا از ونزوئلا و در ورزشگاه میامی آمریکا به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۶ بر ۴ به پایان رسید و تیم ملی انگلیس بر سکوی سوم جام جهانی ایستاد و برای اولین بار در تاریخ خود صاحب مدال برنز شد.

شوت تماشایی رایس، انگلیس را پیش انداخت

انگلیسی‌ها بازی را طوفانی آغاز کردند و در دقیقه ۳ به گل رسیدند. دکلان رایس پس از توپ‌گیری در میانه میدان، با پیشروی سریع تا پشت محوطه جریمه فرانسه پیش رفت و با شوتی زمینی و دقیق به گوشه دروازه، مایک مانیان را مغلوب کرد تا سه‌شیرها خیلی زود از حریف خود پیش بیفتند.

پس از این گل، انگلیس همچنان تیم برتر میدان بود. ارسال بوکایو ساکا برای مارکوس رشفورد با ضربه این مهاجم همراه شد اما توپ پس از برخورد به مدافعان به کرنر رفت. در ادامه نیز شوت ابرچی ازه توسط مدافعان فرانسه دفع شد و ضدحمله فرانسوی‌ها با اشتباه کیلیان امباپه در کنترل توپ از بین رفت.

در دقیقه ۱۲، ساکا برای دومین بار دروازه فرانسه را باز کرد اما کمک‌داور به دلیل آفساید، گل را مردود اعلام کرد. بازبینی صحنه توسط VAR نیز این تصمیم را تأیید کرد.

فرانسه در ادامه روی ضربه وارن زئیر امری و همچنین حرکات تکنیکی امباپه در چند صحنه دروازه انگلیس را تهدید کرد اما موفق به گلزنی نشد.

گل دوم انگلیس؛ کونسا روی کرنر اختلاف را دو برابر کرد

در دقیقه ۱۹، انگلیس روی یک ضربه کرنر به گل دوم رسید. ارسال دقیق دکلان رایس با ضربه سر ازری کونسا همراه شد و توپ پس از برخورد به تیرک دروازه وارد گل شد تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.

پس از این گل، فرانسه برای کاهش اختلاف حملات خود را افزایش داد و امباپه نیز با شوتی از پشت محوطه جریمه شانس خود را امتحان کرد اما توپ با اختلافی اندک از کنار دروازه انگلیس به بیرون رفت.

پس از وقفه کوتاه بازی برای استراحت و نوشیدن آب در دقیقه ۲۶، روند مسابقه تا حدی تغییر کرد و فرانسه حملات بیشتری را روی دروازه انگلیس ترتیب داد.

جدی‌ترین موقعیت خروس‌ها در دقیقه ۲۸ رقم خورد؛ جایی که دزیره دوئه با یک پاس عمقی، کیلیان امباپه را در موقعیت تک‌به‌تک قرار داد. دین هندرسون با خروج به‌موقع ضربه ستاره فرانسه را دفع کرد و در حالی که توپ در آستانه ورود به دروازه بود، مارک گوئهی با بازگشتی سریع توپ را از روی خط دروازه بیرون کشید. هرچند کمک‌داور در ادامه پرچم آفساید را بالا برد، اما تصاویر تلویزیونی نشان داد امباپه در صحنه گل، در موقعیت آفساید قرار نداشته است.

پس از این صحنه، فرانسه فشار خود را افزایش داد و انگلیس برای دقایقی با آرایشی دفاعی‌تر به بازی ادامه داد تا از برتری دو گله خود محافظت کند.

در دقیقه ۳۲، دکلان رایس با بازگشتی به‌موقع، پاس خطرناک در مسیر امباپه را قطع کرد و اجازه نداد مهاجم فرانسه صاحب موقعیت شود.

انگلیس در دقیقه ۳۴ بار دیگر روی دروازه فرانسه خطرساز شد. مارکوس رشفورد پس از عبور تکنیکی از وارن زئیر امری، با شوتی قدرتمند و موج‌دار دروازه فرانسه را تهدید کرد اما مایک مانیان با واکنشی مناسب توپ را دفع کرد.

یک دقیقه بعد، امباپه با حرکتی انفرادی از سمت چپ، پس از عبور از دو مدافع انگلیس، با ضربه‌ای فنی دروازه سه‌شیرها را هدف گرفت اما دین هندرسون با شیرجه‌ای دیدنی مانع از باز شدن دروازه تیمش شد.

گل سوم انگلیس؛ ساکا امید فرانسه را ناامید کرد

حملات پرتعداد انگلیس در دقیقه ۳۸ به سومین گل این تیم منجر شد. در این صحنه، بوکایو ساکا با یک پاس در عمق، مارکوس رشفورد را در موقعیت تک‌به‌تک با مایک مانیان قرار داد اما دروازه‌بان فرانسه با واکنشی تماشایی ضربه رشفورد را مهار کرد.

توپ برگشتی به ساکا رسید اما این بازیکن هنگام عبور از مانیان تعادل خود را از دست داد. در ادامه، رشفورد بار دیگر صاحب توپ شد، لحظه‌ای مکث کرد تا ساکا از زمین برخیزد و سپس با یک پاس عرضی، هم‌تیمی خود را در موقعیت گلزنی قرار داد. ساکا نیز با ضربه‌ای دقیق توپ را وارد دروازه خروس‌ها کرد تا اختلاف به سه گل افزایش یابد.

برتری انگلیس در دقایق پایانی نیمه نخست نیز ادامه داشت و این تیم چند بار دیگر تا آستانه باز کردن دروازه فرانسه پیش رفت. در دقیقه ۴۲، مارکوس رشفورد با ارسال زمینی خطرناک توپ را از مقابل دروازه عبور داد اما ایوان تونی نتوانست ضربه نهایی را بزند و این فرصت از دست رفت.

در ادامه، هافبک‌های انگلیس با پرس سنگین، اجازه بازی‌سازی به فرانسه ندادند و خروس‌ها حتی در حفظ توپ نیز با مشکل مواجه شدند. با اعلام داور، چهار دقیقه وقت تلف‌شده برای نیمه نخست در نظر گرفته شد.

ساکا دبل کرد، اختلاف به چهار گل رسید

در دومین دقیقه از وقت‌های اضافه، انگلیس به گل چهارم رسید. ابرچی ازه با یک پاس عمقی، بوکایو ساکا را در پشت مدافعان فرانسه صاحب موقعیت کرد. وینگر آرسنال نیز با کنترل هوشمندانه توپ و ضربه‌ای دقیق به گوشه دروازه، مایک مانیان را برای چهارمین بار مغلوب کرد تا خودش دبل کند و اختلاف به چهار گل برسد.

داور پس از این گل، پایان نیمه نخست را اعلام کرد تا انگلیس با برتری قاطع ۴ بر صفر راهی رختکن شود.

امباپه اختلاف را کاهش داد

فرانسه نیمه دوم را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۴۸ یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. این گل پس از اشتباه اولی واتکینز در از دست دادن توپ در میانه میدان به ثمر رسید تا خروس‌ها ضدحمله سریعی را طراحی کنند.

مایکل اولیسه با یک پاس در عمق، کیلیان امباپه را در موقعیت گلزنی قرار داد و کاپیتان فرانسه نیز با ضربه‌ای دقیق از حوالی نقطه پنالتی، توپ را به گوشه دروازه انگلیس فرستاد تا نتیجه ۴ بر یک شود.

این گل، نهمین گل امباپه در تاریخ رقابت‌های جام جهانی بود و او را در جدول گلزنان تاریخ این مسابقات بالاتر از لیونل مسی قرار داد.

پس از این گل، فرانسه روحیه گرفت و در دقیقه ۵۱ نیز با ارسال بلند به سمت دروازه انگلیس صاحب فرصت شد اما ضربه والی آدرین رابیو دقت لازم را نداشت و از کنار دروازه به بیرون رفت.

بارکولا امید را به خروس‌ها برگرداند

فرانسه که نیمه دوم را با انگیزه‌ای مضاعف آغاز کرده بود، در دقیقه ۵۴ دومین گل خود را نیز به ثمر رساند. در این صحنه، کیلیان امباپه با یک پاس دقیق، بردلی بارکولا را در محوطه جریمه صاحب توپ کرد و این مهاجم با شوتی محکم از زاویه‌ای بسته، توپ را از کنار دستان دین هندرسون وارد دروازه کرد تا اختلاف به دو گل کاهش یابد.

پیش از این گل، ابرچی ازه با یک حرکت انفرادی تماشایی از زمین خودی چند مدافع فرانسه را پشت سر گذاشت اما ضربه چیپ او از فاصله‌ای دور راهی خارج از چارچوب شد.

پس از گل بارکولا، حملات فرانسه شدت بیشتری گرفت و در دقیقه ۵۶، عثمان دمبله در موقعیت تک‌به‌تک با هندرسون قرار گرفت اما دروازه‌بان انگلیس با واکنشی عالی مانع از ثبت گل سوم خروس‌ها شد.

انگلیس که در نیمه دوم تحت فشار قرار گرفته بود، در دقیقه ۵۵ روی یک ضربه آزاد توسط دکلان رایس دروازه فرانسه را تهدید کرد اما مایک مانیان به‌راحتی توپ را مهار کرد.

در دقیقه ۵۸، جد اسپنس برای انگلیس یک ضربه کرنر گرفت و یک دقیقه بعد، روی ارسال رایس، ایوان تونی با ضربه سری محکم دروازه فرانسه را تهدید کرد اما مانیان با واکنشی تماشایی توپ را مهار کرد.

دبل امباپه، اختلاف به حداقل رسید

فرانسه که نیمه دوم را کاملاً هجومی دنبال می‌کرد، در دقیقه ۶۶ سومین گل خود را نیز به ثمر رساند تا اختلاف به تنها یک گل کاهش پیدا کند.

در این صحنه، کیلیان امباپه و مایکل اولیسه با چند پاس کوتاه و یک‌ـ‌دو در پشت محوطه جریمه، دفاع انگلیس را از هم گشودند و امباپه پس از چرخش، با ضربه‌ای دقیق توپ را به گوشه دروازه دین هندرسون فرستاد تا نتیجه ۴ بر ۳ شود.

این گل، امباپه را به برترین گلزن تاریخ رقابت‌های جام جهانی تبدیل کرد.

پیش از این گل، دو تیم موقعیت‌های متعددی روی دروازه یکدیگر خلق کردند. ابرچی ازه با ارسال توپ برای ایوان تونی او را در موقعیت گلزنی قرار داد اما کنترل نامناسب مهاجم انگلیس این فرصت را از بین برد. در سوی مقابل، عثمان دمبله نیز در محوطه جریمه بدون مزاحمت صاحب توپ شد اما ضربه او را دین هندرسون مهار کرد.

تنها یک دقیقه پس از گل سوم فرانسه، امباپه بار دیگر با فرار از پشت مدافعان در آستانه به ثمر رساندن گل تساوی قرار گرفت اما ضربه او با اختلاف اندکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

با ادامه فشار فرانسه برای رسیدن به گل تساوی، توماس توخل در دقیقه ۷۹ دست به تغییرات زد و جود بلینگهام و الیوت اندرسون را به جای ابرچی ازه و ایوان تونی راهی میدان کرد تا تیمش جان تازه‌ای بگیرد.

بلینگهام تنها چند لحظه پس از ورود به زمین، روی پاس اولی واتکینز در موقعیت تک‌به‌تک با مایک مانیان قرار گرفت اما در تصمیم‌گیری تعلل کرد و در نهایت ضربه نه‌چندان خطرناک او توسط دروازه‌بان فرانسه مهار شد.

در سمت مقابل، فرانسه همچنان حملات خود را ادامه داد. در دقیقه ۷۸، مارک گوئهی با دخالتی به‌موقع، پاس خطرناک کیلیان امباپه به سمت مایکل اولیسه را قطع کرد و اجازه نداد این حمله به گل تبدیل شود.

جدی‌ترین فرصت فرانسه برای به تساوی کشاندن بازی در دقیقه ۸۱ از دست رفت؛ جایی که توپ در چند قدمی دروازه به مایکل اولیسه رسید اما این بازیکن در کمال ناباوری ضربه خود را به بیرون زد و یکی از بهترین موقعیت‌های خروس‌ها از دست رفت.

ساکا خیال انگلیس را راحت کرد

در شرایطی که فرانسه برای زدن گل تساوی فشار زیادی روی دروازه انگلیس وارد کرده بود، سه‌شیرها در دقیقه ۸۴ صاحب یک ضربه پنالتی شدند. در این صحنه، جد اسپنس با نفوذ از سمت چپ زودتر از مالو گوستو به توپ رسید و مدافع فرانسه با تکلی دیرهنگام او را در محوطه جریمه سرنگون کرد تا داور بدون تردید نقطه پنالتی را نشان دهد.

ساکا پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای مطمئن دروازه مایک مانیان را باز کرد تا انگلیس بار دیگر اختلاف را به دو گل افزایش دهد و نتیجه ۵ بر ۳ شود.

پیش از این صحنه، جرد کوانساه به دلیل گرفتگی عضلات قادر به ادامه بازی نبود و جای خود را به ریس جیمز داد. همچنین ورود جود بلینگهام و الیوت اندرسون باعث شد انگلیس پس از دقایقی فشار فرانسه را مهار کرده و دوباره کنترل جریان بازی را در اختیار بگیرد.

دمبله اختلاف را دوباره کم کرد

در ششمین دقیقه از وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم و در حالی که جد اسپنس به دلیل مصدومیت برای دقایقی بیرون از زمین حضور داشت، فرانسه از فضای خالی سمت چپ خط دفاعی انگلیس استفاده کرد. عثمان دمبله با نفوذ به محوطه جریمه، پس از حرکت به سمت پای چپ خود، ضربه‌ای دقیق به گوشه دورتر دروازه زد و چهارمین گل خروس‌ها را به ثمر رساند تا نتیجه ۵ بر ۴ شود.

گل ششم انگلیس؛ بلینگهام تیر خلاص را زد

پاسخ انگلیس اما تنها دقایقی بعد داده شد. سه‌شیرها بدون عقب‌نشینی، ضدحمله‌ای سریع را طراحی کردند و جود بلینگهام با حمل توپ از میانه میدان، پس از عبور از ماکسانس لاکروا وارد محوطه جریمه شد و با شوتی محکم و زمینی، توپ را به گوشه دروازه مایک مانیان فرستاد تا نتیجه ۶ بر ۴ شود و خیال انگلیسی‌ها از کسب مدال برنز جام جهانی ۲۰۲۶ راحت شود.

در نهایت این بازی پُر گل با نتیجه ۶ بر ۴ به سود سه‌شیرها (لقب تیم ملی انگلیس) به پایان رسید تا شاگردان توماس توخل آلمانی صاحب مدال برنز جام جهانی ۲۰۲۶ شوند.

همچنین دیدیه دشان هم برای آخرین بار به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم ملی فرانسه نشست.

لازم به ذکر است که امشب تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم می روند.