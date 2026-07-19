به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد میرزائیان اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی و در راستای مشارکت در ارائه خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، ۲۱ دستگاه اتوبوس ناوگان حملونقل عمومی از تاریخ ۳۱ تیرماه به مرز شلمچه اعزام میشود.
وی افزود: این اتوبوسها تا ۱۶ مردادماه در مرز شلمچه به زائران اربعین خدماترسانی خواهند کرد و پس از پایان مأموریت به ناوگان حملونقل عمومی شهرکرد باز خواهند گشت.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای حفظ کیفیت خدمات درونشهری تصریح کرد: با وجود اعزام بخشی از ناوگان، تمهیدات لازم برای مدیریت خطوط و استفاده بهینه از ظرفیت موجود پیشبینی شده است تا هیچگونه خللی در روند خدماترسانی به شهروندان و مسافران درونشهری ایجاد نشود.
میرزائیان خاطرنشان کرد: خدمت به زائران اربعین حسینی توفیقی ارزشمند برای مجموعه مدیریت شهری است و کارکنان و رانندگان ناوگان حملونقل عمومی با تمام توان در این مأموریت معنوی حضور خواهند داشت.
وی گفت: سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد با برنامهریزی دقیق، ضمن ایفای مسئولیت خود در خدمترسانی به زائران اربعین، تلاش میکند خدمات حملونقل عمومی در سطح شهر نیز با نظم، کیفیت و بدون وقفه به شهروندان ارائه شود.
نظر شما