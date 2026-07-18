شمار نظامیان کشته شده آمریکایی به ۱۶ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا گزارش داد از زمان آغاز جنگ با ایران در ماه فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) دست‌کم ۱۶ نظامی آمریکایی کشته شدند.

بر اساس این گزارش، شمار مجروحان نیروهای آمریکایی نیز به بیش از ۴۳۰ نفر رسیده است.

این گزارش همزمان با آن صورت می گیرد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) امروز اعتراف کرد: ۲ نیروی نظامی آمریکا دیروز در اردن در مقابله با حملات ایران، کشته شدند.

در بیانیه صادره از سوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در این خصوص اضافه شده است: یک نظامی آمریکایی در اردن همچنان مفقود است. ۴ نظامی آمریکایی به بیمارستان‌های اردن منتقل و سپس مرخص شدند.

سنتکام افزود: سایر نیروها در جریان حمله ایران در اردن دچار جراحات سطحی شدند و به محل خدمت خود بازگشتند.

این در حالی است که به اذعان رسانه های جمعی در جهان، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا آمار واقعی تلفات نظامیان این کشور در جریان حملات تلافی جویانه ایران را تحت ممیزی خاصی قرار می دهد.

خلبان سابق نیروی هوایی آمریکا از جان باختن احتمالی ۳ تا ۵ نفر دیگر از نظامیان آمریکایی خبر داد



در همین راستا، یک خلبان سابق نیروی هوایی آمریکا به رسانه‌های اسرائیلی اعلام کرد که ۳ تا ۵ نظامی آمریکایی که سوار هواپیماهای تخلیه پزشکی بودند، شاید جان سالم به در نبرند.

این مقام نظامی آمریکایی افزود: ۱۵ نظامی به دنبال حمله [ایران] به اردن دچار جراحت شدید هستند.

روایت نیویورک‌تایمز از کشته شدن نظامیان آمریکایی در حمله ایران به اردن

نیویورک تایمز به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد: نظامیان این کشور و مستقر در اردن طی ۵ روز گذشته هدف ۴ حمله ایرانی قرار گرفتند که منجر به کشته و زخمی شدن نظامیان آمریکایی شد.

این رسانه همچنین اعتراف کرد: این حملات همچنین موجب زخمی شدن ده‌ها سرباز و وارد آمدن خسارات سنگین به تعداد زیادی از بالگردهای ارتش آمریکا شد.