به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خوزستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو تصمیم استانداری خوزستان مبنی بر کاهش ساعت کاری ادارات در روز یکشنبه و دورکاری ادارات در روز دوشنبه به دلیل پیش‌بینی دماهای بالا و مدیریت مصرف انرژی، نحوه فعالیت بانک‌های استان تعیین شد.

این دبیرخانه اعلام کرد: در روز یکشنبه ۲۸ تیرماه، ساعت پایان خدمت‌رسانی به مشتریان در کلیه شعب بانک‌های استان ساعت ۱۱ و ساعت خروج کارکنان ۱۱:۳۰ خواهد بود.

دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان تصریح کرد: روز دوشنبه ۲۹ تیرماه، کلیه واحدهای ستادی و شعب بانک‌های استان به استثنای شعب و واحدهای پشتیبان کشیک تعطیل هستند. شعب کشیک مطابق برنامه ابلاغی هر بانک از ساعت هشت تا ۱۱ آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی هستند.

کلیه بانک‌ها موظف‌اند در هر شهرستان حداقل یک شعبه کشیک فعال جهت ارائه خدمات داشته باشند. همچنین از مشتریان درخواست می‌شود حتی‌الامکان از خدمات غیرحضوری استفاده کرده و صرفاً در صورت ضرورت به شعب کشیک مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این استانداری خوزستان با صدور اطلاعیه ای از دور کار شدن ادارات استان برای روز دوشنبه و کاهش ساعت اداری تا ساعت ۱۱ برای روز یکشنبه به دلیل وقوع گرمای شدید در استان خبر داده بود.